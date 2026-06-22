Μουντιάλ: Ο Ζίκο οδηγεί την Αίγυπτο προς την πρόκριση

Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, ο Μοσταφά Μοχάμεντ, γνωστός ως «Ζίκο», ετοιμαζόταν να... περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές στις ακτές της βόρειας Αιγύπτου.

Ένα τηλεφώνημα, όμως, από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Χοσάμ Χασάν άλλαξε τα πάντα, με τον επιθετικό της Πίραμιντς να μετατρέπεται σε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 24χρονος άσος ήταν από τους πρωταγωνιστές στη νίκη της Αιγύπτου με 3-1 επί της Νέας Ζηλανδίας, πετυχαίνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ, αποτέλεσμα που κράτησε τους «Φαραώ» σε τροχιά πρόκρισης για πρώτη φορά στην ιστορία τους στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

«Ήμουν πολύ μακριά από την εθνική ομάδα και ειλικρινά δεν το περίμενα. Ο προπονητής Χοσάμ Χασάν με πήρε από τη βόρεια ακτή. Ετοιμαζόμουν να πάω διακοπές και ξαφνικά βρέθηκα στο Παγκόσμιο Κύπελλο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζίκο.

Ο επιθετικός, που πήρε το παρατσούκλι του από τον θρυλικό Βραζιλιάνο Ζίκο, συνέχισε τις καλές εμφανίσεις που είχε δείξει και στα φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Ρωσία και Βραζιλία, ανοίγοντας λογαριασμό και στο Μουντιάλ 2026. Παράλληλα, δημιούργησε το γκολ του Μοχάμεντ Σαλάχ με έξυπνη πάσα με «τακουνάκι» μέσα στην περιοχή.

Ο ίδιος απέδωσε μεγάλο μέρος της επιτυχίας στον προπονητή του: «Από το πρώτο λεπτό μέχρι τώρα, ο Χοσάμ Χασάν μάς έχει δώσει αυτοπεποίθηση. Δόξα τω Θεώ δεν τον έχω απογοητεύσει ούτε για ένα δευτερόλεπτο», ανέφερε.

Παρά το εξαιρετικό ξεκίνημα της Αιγύπτου στη διοργάνωση, ο Ζίκο ξεκαθάρισε ότι η ομάδα παραμένει προσγειωμένη ενόψει του τελευταίου αγώνα του ομίλου απέναντι στο Ιράν. «Δεν έχουμε πετύχει ακόμη τίποτα. Ελπίζουμε να φτάσουμε ακόμη πιο μακριά. Είμαστε η πιο δυνατή ομάδα στην Αφρική. Γιατί να μην πάμε όσο πιο μακριά γίνεται σε αυτό το τουρνουά;» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

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