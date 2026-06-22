Σχοινάς: Αναγκαία μια συνολική απάντηση στα προβλήματα της ελληνικής αλιείας

Την ανάγκη να δοθεί μια συνολική και ουσιαστική απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική αλιεία υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

Όπως τόνισε, η αλιεία αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με σειρά σοβαρών πιέσεων.

Μεταξύ αυτών, ο κ. Σχοινάς περιέλαβε το υψηλό κόστος του πετρελαίου, το οποίο, όπως είπε, έχει καθηλώσει μεγάλο μέρος του αλιευτικού στόλου, καθώς και την εξάπλωση ξενικών ειδών, όπως οι λαγοκέφαλοι, που αποτελούν απειλή για τις ελληνικές θάλασσες.

Παράλληλα, στάθηκε στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στον ανταγωνισμό από τρίτες χώρες, οι οποίες δεν εφαρμόζουν τα ίδια πρότυπα με εκείνα που ισχύουν για τους Ευρωπαίους αλιείς.

«Όλες αυτές οι πιέσεις στην ελληνική αλιεία καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για μια συνολική απάντηση», σημείωσε ο κ. Σχοινάς.

Όπως γνωστοποίησε, την ερχόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ελληνικής αλιείας.

Στόχος της συνάντησης, σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι να διαμορφωθούν από κοινού ουσιαστικές και πειστικές απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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