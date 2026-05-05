Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Coinbase θα προχωρήσει σε περικοπές περίπου του 14% του εργατικού δυναμικού του, επικαλούμενο την ανάγκη διαχείρισης κόστους σε ασταθείς αγορές και τις τεχνολογικές εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία σχεδιάζει να επικεντρώσει το εναπομείναν προσωπικό γύρω από δεξιότητες AI, μειώνοντας παράλληλα τα επίπεδα διοίκησης, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Brian Armstrong σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Τρίτη. Στη νέα αυτή δομή, ορισμένες ομάδες ενδέχεται να αποτελούνται ακόμη και από ένα μόνο άτομο, με συνδυασμό ρόλων όπως μηχανικοί, σχεδιαστές και υπεύθυνοι προϊόντος.

«Δύο δυνάμεις συγκλίνουν ταυτόχρονα», έγραψε. «Πρέπει να κινηθούμε προληπτικά για να ανταποκριθούμε και στις δύο».

Περίπου 700 εργαζόμενοι θα επηρεαστούν από τις αλλαγές, με τις περικοπές να αναμένεται να πραγματοποιηθούν κυρίως στο δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με κατάθεση της εταιρείας. Εκτιμάται ότι θα προκύψουν δαπάνες αναδιάρθρωσης έως και 60 εκατ. δολάρια.

Η κίνηση της Coinbase είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά μειώσεων προσωπικού στους τομείς των κρυπτονομισμάτων και των πληρωμών, καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να μειώσουν κόστη σε ένα περιβάλλον υποτονικής ζήτησης. Εταιρείες όπως η Block Inc., η Crypto.com και η Gemini έχουν ήδη προχωρήσει σε απολύσεις νωρίτερα φέτος, επικαλούμενες τον ρυθμό με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τις λειτουργίες τους.

«Ο χειμώνας των κρυπτονομισμάτων είναι πιθανότατα ο πραγματικός λόγος για τις περισσότερες περικοπές», δήλωσε ο αναλυτής Νταν Ντόλεβ της Mizuho Securities, προσθέτοντας ότι η AI είναι σε μεγάλο βαθμό μια «εύκολη δικαιολογία».

Η μετοχή της Coinbase σημείωσε άνοδο 0,5% στις πρώτες συναλλαγές, αφού είχε αυξηθεί έως και 8% πριν το άνοιγμα της αγοράς την Τρίτη. Η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα τριμηνιαία της αποτελέσματα την Πέμπτη.

Τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά 20% το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους, καθώς η πτώση των τιμών των tokens περιόρισε τη δραστηριότητα συναλλαγών. Μετά την καταγραφή μη πραγματοποιημένων ζημιών από την αποτίμηση των crypto επενδύσεών της, η Coinbase ανακοίνωσε καθαρές ζημιές 667 εκατ. δολαρίων για την περίοδο αυτή.

Η αξία του Bitcoin έχει μειωθεί πάνω από ένα τρίτο από το υψηλό του Οκτωβρίου, όταν ξεπέρασε τα 126.000 δολάρια, επηρεασμένη από τη μειωμένη διάθεση για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στο Ιράν. Ο κλάδος των crypto έχει βιώσει αρκετές περιόδους έντονης μεταβλητότητας από τότε που άρχισε να κερδίζει ευρύτερη προσοχή πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, ασκώντας επαναλαμβανόμενη πίεση στις επιχειρήσεις.

«Παρότι έχουμε διαχειριστεί πολλές φορές αυτή την κυκλικότητα και έχουμε βγει πιο ισχυροί, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πτωτική αγορά και πρέπει να προσαρμόσουμε τη δομή κόστους μας ώστε να βγούμε πιο “λιτοί”, γρήγοροι και αποδοτικοί», δήλωσε ο Άρμστρονγκ.

Ο ίδιος είχε στο παρελθόν επαινέσει τη μεταβλητότητα της αγοράς crypto ως ευκαιρία για την Coinbase. Η εταιρεία ολοκλήρωσε το 2025 με σχεδόν 5.000 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, καταγράφοντας αύξηση προσωπικού σε τομείς όπως η ανάπτυξη προϊόντων και η υποστήριξη πελατών.

«Κατά κάποιον τρόπο απολαμβάνω αυτές τις περιόδους, όταν η αγορά πέφτει, γιατί μας επιτρέπουν να συνεχίζουμε να χτίζουμε», είχε δηλώσει σε προηγούμενη παρουσίαση αποτελεσμάτων τον Φεβρουάριο. «Υπάρχουν ευκαιρίες σε κάθε αγορά, είτε ανεβαίνει είτε πέφτει — μας δίνει την ευκαιρία να αγοράζουμε Bitcoin και να επαναγοράζουμε τις μετοχές μας».

Η Coinbase δεν ήταν η μόνη εταιρεία που ανακοίνωσε περικοπές την Τρίτη. Η PayPal δήλωσε επίσης ότι θα μειώσει κόστη και θέσεις εργασίας στο πλαίσιο σχεδίου αναδιάρθρωσης, με στόχο εξοικονόμηση 1,5 δισ. δολαρίων μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

