Η Bank of America ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου, καθώς οι traders της εκμεταλλεύτηκαν τις ασταθείς αγορές, ενώ απέφερε έσοδα ρεκόρ από τόκους, εκτινάσσοντας τις μετοχές της κατά περίπου 2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Η τράπεζα αναμένει αύξηση 7% στα καθαρά έσοδα από τόκους του πρώτου τριμήνου. Επανέλαβε επίσης την πρόβλεψη αύξησης 5% έως 7% των καθαρών εσόδων από τόκους για το οικονομικό έτος 2026, σύμφωνα με το Reuters.

Η αναιμική αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, το πολιτικό αδιέξοδο και οι ανησυχίες για μια πιθανή φούσκα μετοχών που θα προκληθεί από την τεχνητή νοημοσύνη κλόνισαν τις χρηματιστηριακές αγορές το τέταρτο τρίμηνο, ωθώντας τους επενδυτές να αναδιατάξουν τα χαρτοφυλάκιά τους, ενώ οι εικασίες για μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα ενίσχυσαν περαιτέρω τις συναλλαγές.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις και τις συναλλαγές της Bank of America αυξήθηκαν κατά 10% στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.