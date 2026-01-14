Μια νέα προσφορά ετοιμάζεται να κάνει η Netflix για να ολοκληρώσει την εξαγορά των στούντιο και των επιχειρήσεων streaming της Warner Bros Discovery. Και αυτή είναι να προσφέρει όλα τα χρήματα σε μετρητά, ως απάντηση στην Paramount Skydance, η οποία επίσης διεκδικεί σκληρά την τεράστια ταινιοθήκη της εταιρείας.

Η αλλαγή στην προσφορά της Netflix, που είναι ύψους 83 δισ. δολαρίων, έχει ως στόχο να επιταχύνει την εξαγορά, η οποία αναμένεται να διαρκέσει μήνες, και αυτή να γίνει αποδεκτή από τους μετόχους της Warner Bros.

Η συνεργασία μεταξύ Netflix και Warner Bros έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση πολιτικών αλλά και προσώπων της βιομηχανίας του θεάματος στις ΗΠΑ, με πολλούς να εκφράζουν ανησυχίες ότι η Netflix θα ελέγχει σχεδόν το ήμισυ της αγοράς streaming.

Η συμφωνία με τη Netflix προβλέπει πως θα αποκτήσει τον έλεγχο των πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων της Warner Bros, καθώς και του HBO, που φιλοξενεί σειρές όπως το Game of Thrones, το The White Lotus και το Succession.

Από την άλλη, η Paramount έκανε σαφώς μεγαλύτερη χρηματική πρόταση για την εξαγορά της Warner Bros έναντι 108,4 δισ. δολαρίων.

Η προσφορά της έχει υποστηριχθεί από προσωπική εγγύηση ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Λάρι Έλισον, συνιδρυτή της Oracle.

Η Warner Bros έχει ήδη ζητήσει από τους μετόχους της να απορρίψουν την «ανεπαρκή» προσφορά εξαγοράς της Paramount υποστηρίζοντας πως αυτή βασίζεται σε χρηματοδότηση μέσω δανεισμού.

Εν μέσω εταιρικής μάχης, η Paramount σχεδιάζει να ορίσει μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros για να ψηφίσουν κατά της συμφωνίας με τη Netflix.

Σύμφωνα με τους όρους της αρχικής συμφωνίας της Netflix, οι μέτοχοι της Warner Bros θα λάμβαναν 23,25 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, καθώς και μετοχές της εταιρείας streaming και μετοχές της WBD στα παγκόσμια δίκτυα της – τα οποία η Netflix δεν αγοράζει – που περιλαμβάνουν τα CNN, Cartoon Network και Discovery Channel.

Η Warner Bros τέθηκε επίσημα προς πώληση τον Οκτώβριο, αφού έλαβε εκδήλωση ενδιαφέροντος από διάφορους ενδιαφερόμενους. Συμφώνησε με τη Netflix στις αρχές Δεκεμβρίου, μετά από ανταγωνιστικές προσφορές εξαγοράς από την Paramount και την Comcast αλλά η κατάσταση είναι ακόμα ρευστή.

