Ο αμερικανικός όμιλος Saks Global, που ελέγχει τα εμβληματικά πολυκαταστήματα πολυτελείας Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus και Bergdorf Goodman, ανακοίνωσε σήμερα ότι κηρύσσει πτώχευση, προκειμένου να τεθεί υπό την προστασία της σχετικής νομοθεσίας. Πρόκειται για την πρώτη πτώχευση μεγάλου παίκτη του λιανεμπορίου μετά την πανδημία, μόλις έναν χρόνο αφότου οι τρεις αλυσίδες ενοποιήθηκαν σε έναν ενιαίο όμιλο.

Η Saks, διαχρονικό σύμβολο της μόδας και σημείο αναφοράς της Νέας Υόρκης, αγαπημένος προορισμός της οικονομικής ελίτ και των διασημοτήτων –από τον Γκάρι Κούπερ έως τη Γκρέις Κέλι– βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια. Η εκρηκτική άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου, σε συνδυασμό με τη στρατηγική των οίκων πολυτελείας να ενισχύσουν τις απευθείας πωλήσεις μέσω ιδιόκτητων καταστημάτων, έπληξε τη δραστηριότητά της μετά την πανδημία.

Το ιστορικό κατάστημα Saks Fifth Avenue, γνωστό για τη διάθεση δημιουργιών κορυφαίων οίκων όπως οι Chanel, Brunello Cucinelli και Burberry, ιδρύθηκε το 1867 από τον πρωτοπόρο του λιανεμπορίου Άντριου Σακς.

Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι κατέθεσε αίτηση εθελούσιας πτώχευσης σε δικαστήριο πτωχεύσεων του νότιου Τέξας.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει κανονικά την εξυπηρέτηση των πελατών της, την πληρωμή των προμηθευτών στο μέλλον, καθώς και την καταβολή μισθών και κοινωνικών παροχών στους εργαζομένους της. Τα καταστήματα του ομίλου παραμένουν σε λειτουργία.

Ο όμιλος Saks ανακοίνωσε επίσης ότι έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 1,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο συμφωνίας με τους πιστωτές του.

Εφόσον εγκριθεί από το δικαστήριο, το χρηματοδοτικό αυτό σχέδιο αναμένεται να προσφέρει την απαραίτητη ρευστότητα για τη συνέχιση της λειτουργίας και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που θα στηρίξουν την ανάκαμψη της Saks Global, όπως επισημαίνει η εταιρεία.



