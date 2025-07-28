Τα καθαρά έσοδα της Heineken αυξήθηκαν κατά 2,1% στα 14,2 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ ο συνολικός όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 1,2%, χαμηλότερα από το αναμενόμενο. Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,4% την ίδια περίοδο.

Eντύπωση προκάλεσε ωστόσο, η πτώση των πωλήσεων στην Ευρώπη.

Η ολλανδική ζυθοποιία ανακοίνωσε τη Δευτέρα πτώση 4,7% στον όγκο πωλήσεων στην Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο, αφού πολλά σούπερ μάρκετ απέσυραν τη μάρκα από τα ράφια όταν τήρησε τις προγραμματισμένες αυξήσεις τιμών, σημειώνουν οι Financial Times.

Η Heineken δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις — κυρίως στη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Ισπανία — με ομάδες λιανοπωλητών που συνεργάζονται για να μειώσουν τις τιμές διήρκεσαν περισσότερο από το αναμενόμενο. Η τιμή της μετοχής της Heineken υποχώρησε κατά 4% το πρωί της Δευτέρας.

«Βλέπουμε μια σκλήρυνση σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, κάτι που αποτελεί σημείο ανησυχίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Heineken, Dolf van den Brink. «Αλλά νιώσαμε ότι αγωνιζόμαστε για τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα του τομέα μας».

Τα αποτελέσματα της ζυθοποιίας έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ των προμηθευτών επώνυμων προϊόντων και των σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι λιγότερο πρόθυμα να αυξήσουν τις τιμές από φόβο μήπως χάσουν πελάτες μετά από μια περίοδο αυξανόμενου κόστους για τα προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.