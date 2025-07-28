ΔΕΗ blue: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για εγκατάσταση σημείων ταχυφόρτισης σε Ελλάδα και Ρουμανία

Νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εξασφάλισαν από κοινού η ΔΕΗ και η PPC blue Ρουμανίας μέσω του μηχανισμού χρηματοδότησης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), για την εγκατάσταση και λειτουργία ταχυφορτιστών υψηλής ισχύος (DC) δημόσιας φόρτισης.

Στο πλαίσιο του κοινού έργου «East Europe Electric Route» (Blue Route 3E), προχωρά η εγκατάσταση και λειτουργία συνολικά 28 σημείων ταχυφόρτισης με ελάχιστη ισχύ εξόδου 150 kW το καθένα καθώς και 32 σημείων ταχυφόρτιστης με ελάχιστη ισχύ εξόδου 350 kW έκαστο.

Οι νέοι υπερταχυφορτιστές θα τοποθετηθούν σε 29 τοποθεσίες κατά μήκος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στη Ρουμανία και την Ελλάδα, δημιουργώντας και ενισχύοντας ένα αξιόπιστο δίκτυο προσβάσιμων από το κοινό σταθμών ταχείας επαναφόρτισης τόσο για ελαφρά (LDV) όσο και βαρέα (HDV) ηλεκτρικά οχήματα.

Το έργο BlueRoute 3E στοχεύει να συμβάλει στην αποανθρακοποίηση των οδικών μεταφορών και να ανταποκριθεί στους στόχους της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα και μηδενική ρύπανση έως το 2050.

Στο πλαίσιο της κοινής πρότασης Ελλάδας – Ρουμανίας, «East Europe Electric Route» (Blue Route 3E), το μέρος του έργου που θα υλοποιηθεί από τη ΔΕΗ blue στην Ελλάδα αφορά την εγκατάσταση 16 σημείων ταχυφόρτισης για ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα, με ελάχιστη ισχύ εξόδου 150 kW το καθένα, σε 10 περιοχές της χώρας.

Αυτή είναι η δεύτερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που εξασφαλίζει η ΔΕΗ blue μέσω του μηχανισμού Connecting Europe Facility (CEF), ενώ προηγήθηκε το έργο «Electrifying South East Europe Road Transport» (ESEERΤ), το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης και αφορά 34 σημεία ταχυφόρτισης για ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα σε 13 περιοχές της χώρας.

Ο Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης, Μιλτιάδης Μπαμπίλης δήλωσε ότι «μέσω του συνεργατικού κοινού έργου «East Europe Electric Route» ενισχύονται σημαντικά οι υποδομές του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών σε Ελλάδα & Ρουμανία. Η ΔΕΗ blue επενδύει στη στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου της, με την προσθήκη νέων ταχυφορτιστών υψηλής ισχύος σε κομβικά σημεία του ελληνικού οδικού δικτύου, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τα ταξίδια με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ο Όμιλος ΔΕΗ συνεχίζει απρόσκοπτα το ταξίδι του προς την πράσινη κινητικότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προτύπων για μία κλιματικά ουδέτερη ήπειρο».

Η ΔΕΗ, ανταποκρινόμενη στη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος, αναγνώρισε τον ρόλο της για τη διείσδυση και την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα. Με όχημα το brand ΔΕΗ blue προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κάνοντας την ηλεκτροκίνηση προσιτή και προσβάσιμη σε όλους μέσα από το δίκτυο φορτιστών της, με συνολικά περισσότερα από 2.800 σημεία φόρτισης. Η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει, προσθέτοντας συνεχώς νέους φορτιστές, ενισχύοντας την υπάρχουσα υποδομή και διευκολύνοντας τα ταξίδια, αλλά και την καθημερινότητα των κατόχων ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

