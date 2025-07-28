Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε ένα mega deal, ύψους 16,5 δισ. δολαρίων, μεταξύ της Tesla και της Samsung, για την προμήθεια ημιαγωγών από τον κολοσσό της τεχνολογίας.

«Το γιγάντιο νέο εργοστάσιο της Samsung στο Τέξας θα αφιερωθεί στην κατασκευή του τσιπ AI6 επόμενης γενιάς της Tesla. Η Samsung κατασκευάζει αυτήν τη στιγμή το AI4. Η TSMC θα κατασκευάσει το AI5, του οποίου ο σχεδιασμός μόλις ολοκληρώθηκε, αρχικά στην Ταϊβάν και στη συνέχεια στην Αριζόνα», ανέφερε ο Μασκ σε ανάρτησή του.

«Η Samsung συμφώνησε να επιτρέψει στην Tesla να βοηθήσει στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της παραγωγής. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς θα συμβάλλω προσωπικά στο να επιταχυνθεί ο ρυθμός προόδου. Και το εργοστάσιο βρίσκεται σε βολική τοποθεσία, όχι μακριά από το σπίτι μου», σημείωσε ο Μασκ.

Samsung agreed to allow Tesla to assist in maximizing manufacturing efficiency.



This is a critical point, as I will walk the line personally to accelerate the pace of progress. And the fab is conveniently located not far from my house 😃 — Elon Musk (@elonmusk) July 28, 2025

Οι μετοχές της Samsung σημείωσαν αύξηση πάνω από 4% μόλις ανακοινώθηκε το deal, σύμφωνα με το Reuters.

Η Samsung είχε ανακοινώσει νωρίτερα συμφωνία προμήθειας τσιπ ύψους 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων χωρίς να κατονομάσει τον πελάτη, επικαλούμενη εμπιστευτικότητα.

Σημείωσε ωστόσο πως η συμφωνία έχει διάρκεια έως το τέλος του 2033.

Η συμφωνία έρχεται καθώς η Samsung αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση για την παραγωγή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, καθώς είναι πίσω από τους αντιπάλους της και το deal αυτό θα της προσφέρει σημαντικά κέρδη και θα αυξήσει και την τιμή της μετοχής της.

