Allianz Life: Χάκερς έκλεψαν τα προσωπικά δεδομένα της «πλειοψηφίας» των πελατών

Ο αμερικανικός ασφαλιστικός γίγαντας Allianz Life ανακοίνωσε ότι χάκερς έκλεψαν τα προσωπικά δεδομένα της «πλειοψηφίας» των πελατών και των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια μιας παραβίασης δεδομένων στα μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του TechCrunch το Σάββατο.

Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται μια καταγγελία που υποβλήθηκε στον γενικό εισαγγελέα του Μέιν, δεν ανέφερε τον αριθμό των πελατών των οποίων τα προσωπικά δεδομένα κλάπηκαν.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.