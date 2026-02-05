Η Roblox προέβλεψε την Πέμπτη κρατήσεις για το οικονομικό έτος 2026 πάνω από τις προσδοκίες της Wall Street, σηματοδοτώντας μια ακόμη χρονιά ισχυρής ανάπτυξης, καθώς η πλατφόρμα βιντεοπαιχνιδιών επιδιώκει επιθετικά να κατακτήσει το 10% της παγκόσμιας αγοράς τυχερών παιχνιδιών.

Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο περίπου 23% σε εκτεταμένες συναλλαγές.

Εν μέσω έντονου ανταγωνισμού, η Roblox έχει ακολουθήσει διάφορους δρόμους, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και του ηλεκτρονικού εμπορίου, για να διατηρήσει και να αυξήσει τη μεγάλη βάση χρηστών της. Ο μέσος ημερήσιος ενεργός χρήστης αυξήθηκε κατά 69% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 144 εκατομμύρια στο τέταρτο τρίμηνο.

Η εταιρεία δήλωσε ότι τα περιθώρια κέρδους θα είναι σταθερά έως ελαφρώς μειωμένα φέτος λόγω επενδύσεων σε πρωτοβουλίες ασφάλειας, αναβάθμισης της υποδομής διακομιστών για να φιλοξενήσει την αναπτυσσόμενη πλατφόρμα της και υψηλότερων πληρωμών για την τόνωση της κοινότητας προγραμματιστών.

Η Roblox δήλωσε ότι το 2026 θα είναι η τελευταία χρονιά που θα παρέχει μια πρόβλεψη για ολόκληρο το έτος και θα δίνει μόνο τριμηνιαίες προβλέψεις από το επόμενο έτος και μετά.

«Η δυσκολία πρόβλεψης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην virality του περιεχομένου», δήλωσε στο Reuters ο οικονομικός διευθυντής της Roblox, Naveen Chopra.

«Δεν είχαμε κανέναν τρόπο να προβλέψουμε τι θα έκανε το “Grow a Garden” ή το “Steal a Brain Rot” το 2025... Τελικά, είναι συνάρτηση, ξέρετε, μιας ολόκληρης σειράς ιογενών επιτυχιών που δεν ελέγχουμε», πρόσθεσε.

Η Roblox πέρυσι εφάρμοσε αναγνώριση προσώπου και κανόνες που απαιτούν από τους χρήστες να επαληθεύουν την ηλικία τους για να συνομιλούν με άλλους παίκτες, καθώς αντιμετωπίζει αυστηρό έλεγχο από αμερικανικές πολιτείες και διεθνείς κυβερνήσεις επειδή δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει τα παιδιά στην πλατφόρμα.

Υπήρξε μια μικρή επίδραση στην αύξηση των χρηστών ως αποτέλεσμα αυτής της λειτουργίας, σύμφωνα με τον Naveen Chopra.

