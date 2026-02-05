Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κ. Sferruzza έχει πάνω από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στον ενεργειακό τομέα και διαχειρίζεται πολύπλοκα έργα ενεργειακών υποδομών σε παγκόσμιο επίπεδο

«Οι μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ με την τοποθέτηση της κ. Sferruzza επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας και την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη»

Οι μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ ευχαριστούν επίσης την κα Galli για τη συμβολή της στην εξέλιξη της εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας της

Η Maria Sferruzza τοποθετήθηκε στη θέση της CEO του ΔΕΣΦΑ από τις 8 Φεβρουαρίου, οπότε ολοκληρώνεται η θητεία της Maria Rita Galli.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΣΦΑ, η Maria Sferruzza διετέλεσε Executive Director, International Engineering, Construction & Solutions στη Snam, θέση την οποία κατείχε από τον Οκτώβριο του 2021. Διαθέτει περισσότερα από 30 έτη διεθνούς εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις στον ενεργειακό τομέα, με αποδεδειγμένη πορεία στη διαχείριση σύνθετων έργων ενεργειακών υποδομών μεγάλης κλίμακας σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Με την τοποθέτηση της κας Maria Sferruzza, οι μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να επιταχύνουν την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και να ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας ως περιφερειακής ενεργειακής πύλης προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ ευχαριστούν επίσης την κα Galli για τη συμβολή της στην εξέλιξη της εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας της και καλωσορίζουν την κα Sferruzza, καθώς ο ΔΕΣΦΑ συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο του στο περιφερειακό και ευρωπαϊκό ενεργειακό τοπίο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

