Η Alphabet σχεδιάζει ρεκόρ δαπανών στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης

Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, ξεπέρασε τις προβλέψεις για τα έσοδα τριμήνου και παρουσίασε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο κεφαλαιακών δαπανών, πολύ υψηλότερο από ό,τι αναμενόταν, αξιοποιώντας την ισχυρή της ανάπτυξη για να επεκτείνει τα data centers και τις υποδομές που απαιτούνται ώστε να πρωταγωνιστήσει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ειδικότερα, η Alphabet ανακοίνωσε ότι οι κεφαλαιακές της δαπάνες θα φτάσουν φέτος έως και τα 185 δισ. δολάρια, έναντι των 119,5 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές. Οι πωλήσεις του δ' τριμήνου, εξαιρουμένων των πληρωμών προς συνεργάτες, ανήλθαν σε 97,23 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των 95,2 δισ., σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες για το 2026 θα ξεπεράσουν συνολικά όσα έχει δαπανήσει η εταιρεία στα τρία προηγούμενα χρόνια μαζί. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος Σούνταρ Πιτσάι καθησύχασε τους επενδυτές, τονίζοντας ότι το κόστος είναι απαραίτητο. «Βλέπουμε τις επενδύσεις μας στην τεχνητή νοημοσύνη και στις υποδομές να ενισχύουν τα έσοδα και την ανάπτυξη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας», δήλωσε την Τετάρτη και πρόσθεσε: «Η αναζήτηση κατέγραψε τη μεγαλύτερη χρήση που είχε ποτέ, με την τεχητή νοημοσύνβη να συνεχίζει να τροφοδοτεί την επέκταση».

Η μετοχή της εταιρείας έχει ενισχυθεί κατά περίπου 64% τους τελευταίους 12 μήνες.

Τα έσοδα από την υπηρεσία Google Cloud εκτοξεύθηκαν κατά 48%, φτάνοντας τα 17,7 δισ. δολάρια και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 16,2 δισ., ενώ το Gemini, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, προσελκύει με ταχείς ρυθμούς νέους χρήστες, σύμφωνα με την Alphabet.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η Google κινείται με ταχύτατους ρυθμούς για να προσαρμόσει το επιχειρηματικό της μοντέλο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας να διατηρήσει τους χρήστες στη σελίδα αναζήτησής της, ακόμη κι όταν έχουν πλέον τη δυνατότητα να απευθύνονται και σε ανταγωνιστικά chatbots, όπως εκείνα της OpenAI. Παράλληλα, η εταιρεία έχει βελτιώσει ταχύτατα το μοντέλο Gemini και το έχει ενσωματώσει σε όλο το φάσμα των προϊόντων της, σε μια προσπάθεια που απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε data centers και εξειδικευμένα chips, τόσο για την εξέλιξη των μοντέλων όσο και για τους πελάτες του cloud.

Η εταιρεία έχει αναφέρει ότι οι τεράστιες επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη - στη δημιουργία νέων υποδομών, στην έρευνα και στο ανθρώπινο δυναμικό - είναι απολύτως απαραίτητες για να μπορέσει να ανταγωνιστεί ανταγωνιστές όπως η Amazon, η Microsoft και η OpenAI.

Περίπου το 40% των επενδύσεων της εταιρείας σε τεχνικές υποδομές κατευθύνθηκε σε data centers και εξοπλισμό δικτύωσης, ενώ το υπόλοιπο 60% αφορούσε servers, ανέφερε η οικονομική διευθύντρια της Google, Ανάτ Ασκενάζι, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Ο Πιτσάι αναγνώρισε ότι η εταιρεία θα πρέπει να κάνει σχέδια λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στο τι είναι εφικτό, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην ενέργεια και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Το επιχειρηματικό τμήμα της Alphabet ονόματι Other Bets, που περιλαμβάνει πειραματικά, μακροπρόθεσμα projects και αναπτυσσόμενες εταιρείες εκτός του κύριου πυρήνα της Google, μεταξύ άλλων τη Waymo με τα αυτόνομα οχήματα, κατέγραψε έσοδα 370 εκατ. δολαρίων στο δ' τρίμηνο, μειωμένα σε σχέση με πέρυσι, ενώ εμφάνισε λειτουργικές ζημίες ύψους 3,6 δισ. δολαρίων. Οι αναλυτές ανέμεναν ζημίες 1,3 ύψους δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία ανέφερε ότι συμμετείχε με σημαντικό ποσοστό στον πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης της Waymo ύψους 16 δισ. δολαρίων, ο οποίος αποτίμησε την εταιρεία στα 126 δισ. δολάρια. Παράλληλα, η Alphabet ανέφερε ότι οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη αυξήθηκαν κατά 42%, κυρίως λόγω της αμοιβής εξειδικευμένου προσωπικού στην τεχνητή νοημοσύνη και της στήριξης της Waymo.

Το YouTube, η πλατφόρμα βίντεο της Google, έδειξε δυναμική τάση, με τα Shorts, τη μορφή βίντεο που ανταγωνίζεται τα Instagram Reels και τα σύντομα βίντεο του TikTok, να συγκεντρώνουν κατά μέσο όρο 200 δισ. προβολές ημερησίως, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Τα έσοδα από διαφημίσεις και συνδρομές του YouTube ξεπέρασαν τα 60 δισ. δολάρια το 2025.

