Το Roblox μπλοκάρει τα παιδιά από το να συνομιλούν με ενήλικες αγνώστους

Τα παιδιά δεν θα μπορούν πλέον να συνομιλούν με ενήλικες αγνώστους στο Roblox, στο πλαίσιο της επέκτασης των μέτρων ασφαλείας της πλατφόρμας.

Οι χρήστες θα πρέπει πλέον να ολοκληρώνουν έλεγχο ηλικίας μέσω αναγνώρισης προσώπου προτού μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες συνομιλίας σε μία από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες παιχνιδιών στον κόσμο. Η πλατφόρμα είχε κατά μέσο όρο πάνω από 80 εκατομμύρια καθημερινούς παίκτες το 2024, περίπου το 40% εκ των οποίων ήταν κάτω των 13 ετών και έχει πολλάκις δεχθεί κριτική επειδή επιτρέπει σε ανηλίκους να έχουν πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και να επικοινωνούν με ενήλικες.

Τον Μάρτιο, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Dave Baszucki, είπε στο BBC ότι οι γονείς που ανησυχούν για την υπηρεσία «δεν πρέπει να αφήνουν τα παιδιά τους να χρησιμοποιούν το Roblox».

Ωστόσο, ορισμένοι γονείς και ακτιβιστές προειδοποίησαν ότι τα παιδιά θα μπορούσαν ακόμη να συναντήσουν ακατάλληλο περιεχόμενο ή να μιλήσουν με ενήλικες στην πλατφόρμα παρά τα υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας.

Η Rani Govender, υπεύθυνη πολιτικής για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο στο NSPCC, είπε ότι οι νέοι εκτίθενται σε «μη αποδεκτούς κινδύνους» στο Roblox, «αφήνοντας πολλούς ευάλωτους σε κακοποίηση και διαδικτυακή παρενόχληση».

Ο φιλανθρωπικός οργανισμός καλωσόρισε τις προσπάθειες της πλατφόρμας, αλλά κάλεσε το Roblox να «διασφαλίσει ότι θα φέρει πραγματικές αλλαγές για τα παιδιά και θα αποτρέψει ενήλικους δράστες από το να στοχοποιούν και να χειραγωγούν νεαρούς χρήστες».

Νόμος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ο Νόμος για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνει αυστηρές ρυθμίσεις για όλες τις τεχνολογικές εταιρείες, σχεδιασμένες ειδικά για την προστασία των παιδιών από διαδικτυακούς κινδύνους. Ο ρυθμιστής επικοινωνιών, Ofcom, είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του νόμου.

Η Anna Lucas, διευθύντρια εποπτείας διαδικτυακής ασφάλειας στην Ofcom, δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένη με τα νέα μέτρα ελέγχου ηλικίας.

«Οι πλατφόρμες πρέπει πλέον να λαμβάνουν μέτρα για να κρατούν τα παιδιά ασφαλή και εμείς διασφαλίζουμε ότι θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Υπάρχουν ακόμη πράγματα να γίνουν, αλλά η αλλαγή έχει ξεκινήσει.»

Στις ΗΠΑ, το Roblox αντιμετωπίζει αγωγές στο Τέξας, το Κεντάκι και τη Λουιζιάνα σχετικά με ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών.

Το Roblox λέει ότι θα γίνει η πρώτη μεγάλη πλατφόρμα παιχνιδιών που θα θέσει ως προϋπόθεση την επαλήθευση ηλικίας μέσω προσώπου για την πρόσβαση στις λειτουργίες συνομιλίας.

Ο Matt Kaufman, επικεφαλής ασφαλείας του Roblox, είπε σε ενημέρωση Τύπου ότι η τεχνολογία εκτίμησης ηλικίας είναι «αρκετά ακριβής».

Ισχυρίστηκε ότι το σύστημα μπορεί να κάνει εκτιμήσεις με απόκλιση ενός έως δύο ετών για χρήστες ηλικίας μεταξύ πέντε και 25 ετών.

Προς το παρόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά από οποιονδήποτε στον κόσμο. Οι υποχρεωτικοί έλεγχοι θα ξεκινήσουν σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Κάτω Χώρες στις αρχές Δεκεμβρίου, πριν επεκταθούν παγκοσμίως τον Ιανουάριο.

