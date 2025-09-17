ΑΠΣΙ Πίνδος: Νέο επενδυτικό πλάνο 70 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025-2030

Ένα φιλόδοξο στρατηγικό επενδυτικό πλάνο, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 70 εκατ. ευρώ, δρομολογεί για την περίοδο 2025-2030 ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ».

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν εχθές στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, Ανδρέας Δημητρίου και ο γενικός διευθυντής, Λάζαρος Τσακανίκας, μεταξύ άλλων το πλάνο περιλαμβάνει νέο εκκολαπτήριο, επέκταση της μονάδας έτοιμων ψημένων προϊόντων, ενίσχυση των μεταφορικών μέσων, επέκταση των γραμμών ζωοτροφών και πτηνοσφαγείου και την ψηφιοποίηση. Παράλληλα, προγραμματίζεται η δημιουργία νέων πτηνοτροφικών μονάδων, εγκαταστάσεις net metering και μπαταρίες αποθήκευσης, καθώς και μονάδα βιοαερίου ισχύος 2MW για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Παρουσιάζοντας την οικονομική πορεία της ΠΙΝΔΟΣ, τόσο ο κ. Δημητρίου όσο και ο κ. Τσακανίκας έκαναν λόγο για μια ακόμη εξαιρετική χρονιά για την ΠΙΝΔΟΣ. Ο κύκλος εργασιών το 2024 ανήλθε σε 374.467.247 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,04%, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 30.525.315 ευρώ, τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 19.976.961 ευρώ, παρουσιάζοντας ανάπτυξη 178,5%. Επιπρόσθετα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς ο δανεισμός μειώθηκε κατά 42,59%, διαμορφούμενος στα 31.000.000 ευρώ, όπου σε συνδυασμό με την συμπαγή κεφαλαιακή βάση ύψους 38.823.000 ευρώ, επιδεικνύει την βελτιωμένη ικανότητα του Συνεταιρισμού να προωθήσει επιπρόσθετες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Η οικονομική επιτυχία, συνοδεύτηκε από άνοδο της παραγωγικής δραστηριότητας, με αύξηση στην παραγωγή νεοσσών (+6,5%), ζωοτροφής (+5,5%), προϊόντων κοτόπουλου (+5,1) και εξαγωγών (+16,1%).

Η θετική χρήση πλαισιώνεται και από μία ακόμη εξαιρετική χρονιά της θυγατρικής εταιρείας Αγροζωή ΑΒΕΕ, η οποία με αμετάβλητο κύκλο εργασιών παρουσίασε υπερδιπλάσιο EBITDA της τάξης των 2.263.000 ευρώ, διατηρώντας τον δανεισμό της σταθερά μηδενικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ισχυροποίηση της θετικής εικόνας των ενοποιημένων μεγεθών του Συνεταιρισμού.

Η αναπτυξιακή πορεία του Συνεταιρισμού εδραιώνεται, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πενταετούς επενδυτικού πλάνου της περιόδου 2020-2024 προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλάμβανε νευραλγικές επενδύσεις που στόχευαν στην μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και στη συγκράτηση του κόστους.

Σε ό,τι αφορά στο πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφεται αύξηση τοποθετήσεων νεοσσών (8,83%), αύξηση παραγωγής ζωοτροφών (4%), αύξηση παραγωγής προϊόντων κρέατος κοτόπουλου (10,3%), αύξηση παραγωγής έτοιμων ψημένων (29,3%), αύξηση τζίρου (9,48%) και βελτίωση κερδοφορίας μέσω στρατηγικής ανάπτυξης. Η εισκόμιση κρέατος από τους παραγωγούς είναι αυξημένη κατά 10,35%, οι εξαγωγές αυξημένες κατά 9,18%, το ανθρώπινο δυναμικό αυξημένο κατά 6,7%, οι πωλήσεις στο σύνολο των προϊόντων είναι αυξημένες κατά 11,24%.

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ», είναι ο μεγαλύτερος πρωτοβάθμιος αγροτικός συνεταιρισμός στην χώρα με 67 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική αγορά. Κινητήρια δύναμή της ΠΙΝΔΟΣ είναι οι περισσότεροι από 600 πτηνοτρόφοι του συνεταιρισμού. Με έδρα της το Ροδοτόπι Ιωαννίνων, η ΠΙΝΔΟΣ διαθέτει υπερσύγχρονες υποδομές και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή, ενώ ακολουθεί τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Σήμερα η ΠΙΝΔΟΣ κατέχει την ηγετική θέση στον κλάδο της πτηνοτροφίας, με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 30%.

Την ίδια ώρα, στρατηγική προτεραιότητα για το έτος αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς της παρουσίας, στοχεύοντας στην άνοδο των εξαγωγών κατά 20% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών. Η σχετική επίδοση θα επιβεβαιώνει την επιτυχημένη διείσδυση του Συνεταιρισμού στις αγορές του εξωτερικού καθώς και στην διεθνή του πλέον αναγνώριση. Παράλληλα ο συνεταιρισμός στοχεύει σε 30% και 80% ανάπτυξη στους τομείς των έτοιμων ψημένων προϊόντων και των προϊόντων γύρου αντίστοιχα, που παρουσιάζουν υψηλή αναπτυξιακή δυναμική τα τελευταία χρόνια.

Ο Συνεταιρισμός για την χρήση του 2024 απασχολούσε 1.500 εργαζόμενους, αυξημένους κατά 100 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με τον εν λόγω αριθμό σήμερα να έχει ανέλθει ήδη στους 1600. Τα χρήματα για αμοιβές προσωπικού σημείωσαν αύξηση πάνω από 5 εκατ. ευρώ και ανήλθαν στα 36.699.669 ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος, αύξηση παρουσίασαν και οι απολαβές των παραγωγών, με το εν λόγω εισόδημα να ανέρχεται σε 36.894.000 ευρώ από 33.067.000 ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 11,6%. Σημειώνεται ότι οι νεοεισερχόμενοι εργάτες ξεκινούν με μισθό 900 ευρώ, οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι με 1.000 ευρώ, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι με καθαρές αποδοχές κάτω των 1.500 ευρώ λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ κάθε μήνα.

