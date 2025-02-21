Η βουλγαρική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Vivacom, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Nova στην Ελλάδα, πέτυχε ένα σημαντικό παγκόσμιο επίτευγμα, καθώς πλέον κατατάσσεται μεταξύ των πέντε κορυφαίων παρόχων παγκοσμίως με βάση την αύξηση των εσόδων από δορυφορικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την έκθεση «Top Teleport Operators 2024», που δημοσιεύτηκε από την World Teleport Association (WTA).

Φέτος, για πρώτη φορά, η Vivacom συμπεριλαμβάνεται στην ανεξάρτητη ομάδα των 10 κορυφαίων εταιρειών του κόσμου (Independent Top 10), με βάση τα συνολικά έσοδα από όλες τις πηγές.

Η Victoriya Boklag, Διευθύνουσα Σύμβουλος της United Group, δήλωσε: «Αυτή η αναγνώριση της Vivacom από την World Teleport Association, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, επιβεβαιώνει τη θέση μας μεταξύ των κορυφαίων παρόχων δορυφορικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Επιπλέον, επιβραβεύει τη στρατηγική μας —που με γνώμονα την καινοτομία και τις επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής και υποδομές—οδηγεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και προσφέρει αξία στους πελάτες μας σε πολλές ηπείρους».

Η United Group παραμένει η μόνη εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνεται στην υψηλού κύρους διεθνή κατάταξη της World Teleport Association. Παράλληλα, ο Όμιλος ενισχύει συνεχώς τις συνεργασίες του με μερικούς από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους παρόχους δορυφορικών υπηρεσιών και περιεχομένου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Disney, η Eutelsat, η Viacom, το National Geographic Channel, η Viasat, η Endurosat, η Leaf Space και πολλοί άλλοι.

Η Vivacom λειτουργεί στη Βουλγαρία δύο υπερσύγχρονους επίγειους σταθμούς για την παροχή δορυφορικών υπηρεσιών σε επιχειρηματικούς πελάτες: τον σταθμό Plana Earth Station, κοντά στο χωριό Plana και τον σταθμό Mogila Ground Station, κοντά στην Stara Zagora, ο οποίος υποστηρίζει υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω δορυφόρων χαμηλής γήινης τροχιάς της Eutelsat. Επιπλέον, δύο ακόμη επίγειοι σταθμοί βρίσκονται υπό κατασκευή, στο πλαίσιο υλοποίησης ενός μεγάλου έργου διεθνούς εμβέλειας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο δορυφορικός σταθμός Plana Teleport διαθέτει τον υψηλότερο βαθμό πιστοποίησης στον τομέα των δορυφορικών υπηρεσιών - Tier 4 - που πιβεβαιώνει ότι είναι μία από τις πιο προηγμένες εγκαταστάσεις παγκοσμίως για την παροχή επίγειων δορυφορικών υπηρεσιών.

Η Vivacom μεταδίδει σε πάνω από 600 τηλεοπτικά κανάλια, παρέχοντας υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη, την Αφρική, τη Νότια Αμερική και την Ασία, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τις πιο δυσπρόσιτες τοποθεσίες, όπως η Ανταρκτική. Τα επιτεύγματα αυτά ενισχύουν περαιτέρω την

παγκόσμια θέση της στον τομέα παροχής δορυφορικών υπηρεσιών.

