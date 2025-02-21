Premia Properties: Στα 493,8 εκατ. ευρώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων το 2024

Στη δημοσιοποίηση της κατάστασης επενδύσεων προχώρησε η Premia Properties. Συγκεκριμένα, την 31.12.2024 το συνολικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του ομίλου περιλαμβάνει ακίνητα και συμμετοχές συνολικής αξίας 493,8 εκατ. ευρώ, έναντι 300,4 εκατ. ευρώ την 31.12.2023, αυξημένο κατά 64%.

Ο όμιλος διαθέτει 61 ακίνητα συνολικής αξίας 466,0 εκατ. ευρώ κατανεμημένα στους κλάδους των logistics (31%), ξενοδοχείων (25%), γραφείων (17%), σχολείων (12%), οινοποιείων/βιομηχανικών ακινήτων (4%), εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων και φοιτητικών εστιών (7%), εμπορικών καταστημάτων / big-box(3%), καθώς και οικοπέδων προς μελλοντική αξιοποίηση (1%).

Επίσης, διαθέτει συμμετοχές συνολικής αξίας 27,8 εκατ. ευρώ στις κοινοπραξίες P&E Investments AE (συμμετοχή 25%), Navarino Vineyards (συμμετοχή 50%), IQ Karela (συμμετοχή 40%) και Renti to Go (συμμετοχή 32%).

Το 2024 αποτέλεσε μια χρονιά ιδιαίτερης ανάπτυξης για την Premia, καθώς ξεκίνησε η λειτουργία σημαντικών έργων όπως το πράσινο συγκρότημα γραφείων στον Ταύρο το οποίο στεγάζει τις κεντρικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς και η σύγχρονη φοιτητική εστία 102 δωματίων στην Ξάνθη.

Επίσης, ενισχύθηκε το χαρτοφυλάκιο ακινήτων με την προσθήκη 11 ακινήτων με σημαντικότερες συναλλαγές την προσθήκη των δύο ξενοδοχείων 4 αστέρων σε Ρόδο και Κρήτη, συνολικής δυναμικότητας 800 κλειδιών με μισθωτή τον όμιλο Nordic Leisure Travel Group και το σύγχρονο ακίνητο logistics επιφάνειας 11.300 τμ στον Ασπρόπυργο, με μισθωτή την Iron Mountain Hellas A.E.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν συνεργασίες με εγνωσμένου κύρους συνεταίρους όπως με την ΤΕΜΕΣ Α.Ε. στον κλάδο των οινοποιιών (Navarino Vineyards A.E.), με την EBRD και τη Dimand στο Project Skyline (P&E Investments A.E.) και με την Sterner Stenhus, την οικογένεια Αντετοκούνμπο και άλλους ιδιώτες επενδυτές στην εξαγορά του εμπορικού κέντρου Village Shopping & More (Renti to Go). Τέλος, πραγματοποιήθηκαν επιλεκτικά πωλήσεις ακινήτων με σημαντικό κέρδος, όπως η πώληση ακινήτου (big-box) στην Κατερίνη, η πώληση ακινήτου (οινοποιείο) στη Σαντορίνη ενώ υπεγράφη προσύμφωνο για την πώληση δύο οικοπέδων στην Πάρο.

