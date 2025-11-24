Αναβάθμιση της Πειραιώς σε «ΑΑΑ» από τον Δείκτη MSCI για θέματα ESG

Ο διεθνής δείκτης MSCI αναβάθμισε την αξιολόγηση της Πειραιώς για θέματα ESG από «AA» σε «AAA», η ανώτερη βαθμολογία που διατίθεται από τον MSCI για επιδόσεις σε θέματα βιωσιμότητας που αφορούν στο περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση.

Είναι η πρώτη φορά που η Πειραιώς λαμβάνει την ανώτατη αυτή διάκριση, γεγονός που την καθιστά ηγέτιδα για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Τράπεζα έχει καταφέρει να βελτιώνει συνεχώς τη θέση της ξεκινώντας από «ΒΒΒ» στα τέλη του 2020 και φτάνοντας να είναι σήμερα η μοναδική ελληνική επιχείρηση με την ανώτατη αξιολόγηση «ΑΑΑ». Αξίζει να επισημανθεί ότι μόνο το 18% των τραπεζών που αξιολογούνται παγκοσμίως από τον Δείκτη MSCI ESG Ratings, αξιολογείται σήμερα με «ΑΑΑ».

O Δείκτης MSCI αποσκοπεί στη μέτρηση της ανθεκτικότητας μιας επιχείρησης έναντι μακροχρονίων ESG κινδύνων, δηλαδή αυτών που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Οι επιχειρήσεις αξιολογούνται σε κλαδική κλίμακα από «CCC» έως «ΑΑΑ» με βάση τα κύρια θέματα που καθορίζονται από το επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Η αναβάθμιση αυτή αναδεικνύει την πρόοδο που έχει επιτύχει η Πειραιώς κτίζοντας πάνω σε γερές βάσεις που ήδη διαθέτει και βελτιώνοντας τη δημοσιοποίηση θεμάτων αειφορίας, ειδικότερα με την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Εταιρικής Αναφοράς για τη Βιωσιμότητα (CSRD).

Οι πρωτοβουλίες αυτές βελτιώνουν ακόμη περισσότερο τη διαφάνεια που χαρακτηρίζει την Πειραιώς σε θέματα αναφορικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της.

Η αναγνώριση αυτή ενισχύει περαιτέρω την εταιρική φήμη της Πειραιώς μεταξύ των θεσμικών πελατών και επενδυτών. Καθώς οι αξιολογήσεις για θέματα ESG γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές στη λήψη αποφάσεων για τοποθέτηση κεφαλαίων, η αναβάθμιση από τον Δείκτη MSCI αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη πρόοδο της Πειραιώς στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη συνολική επιχειρηματική της στρατηγική.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.