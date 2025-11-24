Η METLEN αναλαμβάνει νέο φωτοβολταϊκό έργο στη Νέα Ζηλανδία για την Genesis Energy

Η METLEN, μέσω του Τομέα Renewables & Energy Transition Platform, αναδείχθηκε ανάδοχος για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 136 MW για την Genesis Energy, έναν από τους μεγαλύτερους ολοκληρωμένους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη Νέα Ζηλανδία.

Όπως ανακοινώθηκε, το Edgecumbe Solar Farm θα παράγει περίπου 238 GWh ετησίως, ποσότητα που καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες περίπου 29.800 νοικοκυριών.

Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα, με στόχο την έναρξη παραγωγής στα μέσα του 2027.

Η METLEN, μέσω αυτής της συνεργασίας, ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστου διεθνούς εταίρου στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Νέας Ζηλανδίας.

Η κατασκευή του Edgecumbe Solar Farm σηματοδοτεί ένα νέο σημαντικό βήμα για την παρουσία της METLEN στη Νέα Ζηλανδία, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να υλοποιεί σύνθετα έργα ΑΠΕ.

Πηγή: skai.gr

