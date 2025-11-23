Σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια ναυτιλία στρέφεται αποφασιστικά προς καθαρότερες και ενεργειακά αποδοτικότερες πρακτικές, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά κάνουν ένα ουσιαστικό βήμα στη νέα αυτή εποχή, εντασσόμενα επίσημα στο διεθνές πρόγραμμα Green Award Foundation ως Incentive Provider. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ταυτόχρονα επιβράβευση της δυναμικής επανεκκίνησης του ναυπηγείου και επιβεβαίωση της στρατηγικής του επιλογής να επενδύσει στην πράσινη και βιώσιμη ναυπηγική.

Τι σημαίνει η πράσινη μετάβαση στη ναυτιλία

Η πράσινη μετάβαση στη ναυτιλία είναι το σύνολο των δράσεων που μειώνουν τις εκπομπές, ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση και προωθούν την υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών. Αφορά τον τρόπο που σχεδιάζονται, επισκευάζονται και λειτουργούν τα πλοία, με στόχο έναν στόλο πιο βιώσιμο, πιο ασφαλή και πιο ανταγωνιστικό στη νέα εποχή περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, έστειλε από νωρίς ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τον νέο ρόλο του ναυπηγείου στη βιώσιμη ναυτιλία:

«Δεν θέλουμε απλώς να επισκευάζουμε πλοία - θέλουμε να τα κάνουμε καθαρότερα, αποδοτικότερα και πιο ανθεκτικά στις απαιτήσεις των επόμενων δεκαετιών».

Τοποθετώντας αυτόν τον στόχο στο επίκεντρο της νέας εποχής τους, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά δηλώνουν ότι ο μετασχηματισμός τους δεν αφορά μόνο την αύξηση του όγκου εργασιών, αλλά και την ενίσχυση της ποιότητας, της τεχνολογίας και της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Μια χρονιά-ορόσημο: 75 επισκευές και ισχυρή επανεκκίνηση

Μέσα σε μόλις έναν χρόνο από την εξαγορά τους από τον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά έχουν ήδη πραγματοποιήσει πάνω από 75 επισκευές πλοίων, επιβεβαιώνοντας την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και τη δυναμική επιστροφή τους στον πυρήνα της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Το εύρος των πλοίων που έχουν δεχθεί -από Suezmax tankers και megayachts, έως container vessels, bulk carriers, RoRo/Poax, κρουαζιερόπλοια, ακόμη και υποβρύχια- αποδεικνύει την τεχνική ικανότητα και την πολυδιάστατη εξειδίκευσή τους.

Το Green Award Foundation και η διεθνής αναγνώριση

Η τελετή ένταξης στο Green Award πραγματοποιήθηκε παρουσία σημαντικών στελεχών του κλάδου. Ο πρόεδρος του οργανισμού, Capt. Δημήτριος Ματθαίου, τόνισε ότι η συμμετοχή των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά αποτελεί «ορόσημο που συνδέει την ελληνική ναυπηγική κληρονομιά με τη νέα εποχή της πράσινης καινοτομίας».

Ο εκτελεστικός διευθυντής Jan Fransen υπογράμμισε ότι το Green Award ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ενώ εξήρε την απόφαση των ναυπηγείων να ενταχθούν στο διεθνές δίκτυο των πάνω από 200 Incentive Providers παγκοσμίως.

Ως Incentive Provider, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά αναλαμβάνουν:

• να στηρίζουν πλοιοκτήτες και πλοία που εφαρμόζουν πράσινες πρακτικές,

• να προωθούν τεχνολογίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα,

• να ενισχύουν τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας,

• να παρέχουν ειδικά κίνητρα σε πλοία με πιστοποίηση Green Award.

Στο πλαίσιο της πράσινης στρατηγικής, βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές επενδύσεις στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων. Κομβικό έργο αποτελεί η αναβάθμιση της δεξαμενής Νο 4, που θα δώσει στον Σκαραμαγκά τη δυνατότητα να γίνει το μοναδικό ελληνικό ναυπηγείο που μπορεί να φιλοξενεί και να εξυπηρετεί LNG carriers, πλοία που βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης παγκοσμίως.

Παράλληλα, εκσυγχρονίζονται τα συστήματα των ναυπηγείων, ενισχύεται η τεχνική υποδομή και αναβαθμίζεται η περιβαλλοντική τους συμμόρφωση.

Ο Σκαραμαγκάς στην υπηρεσία της εθνικής άμυνας

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας των ναυπηγείων αφορά και τη συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό, τόσο για την υποστήριξη πλοίων και υποβρυχίων όσο και για την πιθανή ανάληψη μελλοντικών προγραμμάτων κατασκευής νέας γενιάς πολεμικών πλοίων.

Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον ρόλο του ναυπηγείου στην εθνική αμυντική βιομηχανία.

Στην τοποθέτησή του, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης επισήμανε: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι απλώς ένα τεχνικό εγχείρημα - είναι συνολική αλλαγή κουλτούρας στη ναυπηγική. Με την ένταξή μας στο Green Award Foundation, αναλαμβάνουμε να οδηγήσουμε την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή τής παγκόσμιας ναυτιλιακής καινοτομίας. Δεν επιδιώκουμε να είμαστε απλώς ένα ανταγωνιστικό ναυπηγείο, αλλά ένα ολοκληρωμένο κέντρο υπηρεσιών για ολόκληρο τον ναυτιλιακό κλάδο. Η χώρα μας έχει μακρά ναυτική παράδοση και τεράστια τεχνογνωσία - τώρα είναι η στιγμή να τα συνδυάσουμε με την πράσινη τεχνολογία και να δείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να ηγηθεί διεθνώς στο νέο μοντέλο βιώσιμης ναυτιλίας».

Η Ελλάδα στον χάρτη της διεθνούς πράσινης ναυτιλίας

Η ένταξη των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στο Green Award Foundation ενισχύει την παρουσία της Ελλάδας ως χώρας που δεν ακολουθεί απλώς τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της πράσινης εποχής της ναυτιλίας.

Με επενδύσεις, με τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και με δέσμευση στη βιωσιμότητα, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά συμβάλλουν στη δημιουργία μιας νέας ταυτότητας για την ελληνική ναυπηγική - μιας ταυτότητας που συνδυάζει τη βιομηχανική κληρονομιά με την πράσινη καινοτομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

