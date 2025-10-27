Η Goldman Sachs βρίσκεται σε συνομιλίες για να εξασφαλίσει εντολή διαχείρισης ύψους 10 δισ. δολαρίων από το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κουβέιτ (Kuwait Investment Authority - KIA), με στόχο την ενίσχυση του τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η τράπεζα συζητά με την Επενδυτική Αρχή του Κουβέιτ για τη σταδιακή διάθεση των κεφαλαίων τα επόμενα χρόνια σε σειρά επενδυτικών ταμείων, με έμφαση στις δραστηριότητες της Goldman Sachs σε private equity, πιστώσεις και έργα υποδομής.

Η Goldman Sachs αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το KIA δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα.

Η τράπεζα εντείνει την παρουσία της στις αγορές ιδιωτικών και εναλλακτικών επενδύσεων, καθώς επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων της πέρα από τις παραδοσιακές δραστηριότητες trading και τις επενδυτικές τραπεζικές εργασίες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, δήλωσε στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του μήνα ότι η τράπεζα σχεδιάζει να αντλήσει φέτος 100 δισ. δολάρια σε εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα όπως private credit, real estate και hedge funds, ξεπερνώντας τις αρχικές προβλέψεις.

Τα υπό εποπτεία εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας ανήλθαν σε 374 δισ. δολάρια στο τέλος του τρίτου τριμήνου.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται καθώς η Goldman Sachs επεκτείνει την παρουσία της στον Κόλπο, ανοίγοντας γραφείο στο Κουβέιτ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να ενισχύσει τις υπηρεσίες της προς περιφερειακούς πελάτες και να εδραιώσει περαιτέρω το αποτύπωμά της στη Μέση Ανατολή.

Το Κουβέιτ, πλούσιο σε πετρέλαιο, είναι η έδρα του KIA, ενός από τα μεγαλύτερα κρατικά επενδυτικά ταμεία παγκοσμίως.



