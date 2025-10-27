Η UBS υπέβαλε αίτηση για τραπεζική άδεια στις ΗΠΑ

Η ελβετική τράπεζα UBS υπέβαλε αίτηση για την απόκτηση εθνικής τραπεζικής άδειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα, σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τις φιλοδοξίες της για ανάπτυξη στην αμερικανική αγορά.

Σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό της UBS, που είδε το Reuters, ο Ρομπ Καρόφσκι, πρόεδρος της UBS Americas, και ο Μάικλ Καμάτσο, επικεφαλής του τομέα Global Wealth Management US, ανέφεραν ότι η τράπεζα υπέβαλε αίτηση για εθνική τραπεζική άδεια για την UBS Bank USA.



