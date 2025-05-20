Η τράπεζα Πειραιώς, εμπλουτίζοντας συνεχώς τα καινοτόμα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, ανακοίνωσε πως συνεργάζεται με τη Skroutz και τους παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των online αγορών τους, για ποσό έως €7.000 και αποπληρωμή σε έως 84 δόσεις.

Οι χρήστες του Piraeus e-banking που πραγματοποιούν online αγορές μέσω της Skroutz και των λοιπών συνεργαζόμενων με την Τράπεζα e-shops και marketplaces, έχουν τη δυνατότητα μέσω μιας εύκολης και γρήγορης διαδικασίας, να λάβουν άμεσα online χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της αγοράς τους σε λίγα μόλις λεπτά.

Με το νέο ψηφιακό προϊόν, η Πειραιώς ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες του ηλεκτρονικού εμπορίου, προσφέροντας ταυτόχρονα στους πελάτες της εξαιρετική εμπειρία online χρηματοδότησης, τονίζει στην ανακοίνωσή της.



Πηγή: skai.gr

