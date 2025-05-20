Alpha Bank: Χρηματοδότηση τεσσάρων φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 267 MW με δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης

Η Alpha Bank υπέγραψε δανειακή σύμβαση με τη Consortium Solar Power Systems S.A., θυγατρική των Foresight Energy Infrastructure Partners 1 S.à.r.l. και Mirova Energy Transition 5, για την κατασκευή τεσσάρων φωτοβολταϊκών πάρκων στα Φάρσαλα και τη Φθιώτιδα, με τη συνεισφορά του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το έργο εντάσσεται στον πυλώνα «Πράσινη Μετάβαση» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους € 316 εκατ., το έργο θα χρηματοδοτηθεί μέσω δανείου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους € 109 εκατ. και τραπεζικού δανείου συνολικού ύψους € 145 εκατ.. Ο υπόλοιπος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, ύψους € 73 εκατ., θα καλυφθεί με ίδια κεφάλαια.

Η τελετή υπογραφής της δανειακής σύμβασης πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Alpha Bank, παρουσία της Εύης Ζαχαριά, Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Δανειακής Στήριξης του ΤΑΑ, του Νίκου Νεζερίτη, Chief of Corporate and Investment Banking της Alpha Bank, του Διομήδη Δορκοφίκη, Partner της Foresight Group, και της Ελένης Δημητρακοπούλου Managing Director των Επενδυτικών Κεφαλαίων Ενεργειακής Μετάβασης της Mirova.

Ο Νίκος Νεζερίτης, Chief of Corporate and Investment Banking της Alpha Bank, δήλωσε για την επένδυση: «Ως ο αποκλειστικός διοργανωτής του έργου, αισθανόμαστε περήφανοι που καλωσορίζουμε κορυφαίους διεθνείς επενδυτές στην Ελλάδα, για να συμβάλουν στη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών. Η στήριξη των Τραπεζών σε τέτοια έργα συνεργασία με το ΤΑΑ, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας».

Η Ελένη Δημητρακοπούλου, Managing Director των Επενδύσεων Ενεργειακής Μετάβασης της Mirova, είπε: «Έχουμε το προνόμιο να συνεργαζόμαστε με την Alpha Bank για την τρίτη επένδυση της Mirova στην Ελλάδα. Αυτό το σημαντικό έργο θα επιταχύνει την πορεία της χώρας προς ένα πιο πράσινο μέλλον, ενώ παράλληλα καταδεικνύει τη μακροχρόνια δέσμευση της Mirova στην ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση και ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την αποστολή του επενδυτικού μας κεφαλαίου, που είναι να επιτρέπει στους θεσμικούς επενδυτές να συμμετάσχουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Ο Διομήδης Δορκοφίκης, Partner της Foresight Group, είπε: «Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με την Alpha Bank ώστε να συμβάλλουμε στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας μέσα από αυτό το έργο-ορόσημο. Η ανάπτυξη αυτών των φωτοβολταϊκών πάρκων αντανακλά τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Foresight να επιταχύνει την ανάπτυξη υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η επένδυση αυτή, όχι μόνον υποστηρίζει άμεσα τους στόχους βιωσιμότητας της Ελλάδας –και ειδικότερα, τη φιλοδοξία της να καταργήσει σταδιακά την ηλεκτροπαραγωγή με καύση άνθρακα έως το 2028– αλλά ευθυγραμμίζεται επίσης και με την αποστολή μας, που είναι να επιτυγχάνουμε ένα θετικό περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα, με διάρκεια στο χρόνο».

