ΔΕΗ: Αναβάθμιση κατά 17 μονάδες από την S&P Global σε θέματα εταιρικής βιωσιμότητας

Σημαντική άνοδο κατά 17 μονάδες κατέγραψε η ΔΕΗ στην παγκόσμια αξιολόγηση εταιρικής βιωσιμότητας (CSA) της S&P Global, λαμβάνοντας βαθμολογία 42 για το 2024, έναντι 25 το 2023, βελτιώνοντας παράλληλα τη βαθμολογία της σε θέματα ESG σε 44 από 37 το 2023.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η αναβάθμιση στην αξιολόγηση της S&P Global, αντανακλά την πρόοδο της ΔΕΗ σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG). Στην αναβάθμιση συνέβαλε, εκτός των άλλων σημαντικών πρωτοβουλιών του Ομίλου για μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και ανάπτυξης ΑΠΕ, η υιοθέτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την πρωτοβουλία Science Based Targets initiative (SBTi). Ο Όμιλος ΔΕΗ είναι ο πρώτος ελληνικός ενεργειακός όμιλος που έχει θέσει στόχους πλήρους ευθυγράμμισης με τον στόχο του 1,5°C της Συμφωνίας του Παρισιού, δεσμευόμενος για μείωση 73,7% των Scope 1 & 2 εκπομπών ανά παραγόμενη MWh έως το 2030 και 98,6% έως το 2040 (έτος βάσης: 2021).

«Η αξιολόγηση Corporate Sustainability Assessment (CSA) της S&P Global αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρισμένες διεθνώς διαδικασίες αποτύπωσης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Το 2024 κάλυψε περισσότερες από 12.000 εταιρείες παγκοσμίως, εξετάζοντας τη σύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική κάθε οργανισμού. Μέσω μιας σειράς κριτηρίων που εστιάζουν σε οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα ανά κλάδο, η αξιολόγηση CSA προσφέρει ένα δομημένο πλαίσιο αξιολόγησης και σύγκρισης, το οποίο θεωρείται σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων για τους επενδυτές που δίνουν αυξημένη βαρύτητα σε ESG παραμέτρους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Chief Sustainability Officer του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Αχιλλέας Ιωακειμίδης, δήλωσε: «Η αναβάθμιση του Ομίλου ΔΕΗ από την S&P Global αποτελεί αναγνώριση της στρατηγικής μας για μια υπεύθυνη ενεργειακή μετάβαση. Η πρόοδός μας σε θέματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης, αποτυπώνει τη σταθερή μας προσήλωση στη δημιουργία μακροπρόθεσμης διαμοιραζόμενης αξίας για τα επηρεαζόμενα ενδιαφερόμενα μέρη».

