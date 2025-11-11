Η αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Aνάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί για τον επόμενο χρόνο την υπ' αριθμόν ένα πρόκληση, ευκαιρία και στόχο για την Ελλάδα, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίωνας Καραβίας, μιλώντας στο 8ο Athens Investment Forum

Αναφερόμενος στο ζήτημα της απορρόφησης των κονδυλίων και των προκλήσεων δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Οι δυσκολίες ήταν από την αρχή γνωστές λόγω των εξαιρετικά αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που είχαν τεθεί. Στις περισσότερες χώρες οι πόροι του ΤΑΑ δεν θα απορροφηθούν στο σύνολό τους. Μέχρι σήμερα, περίπου 56% από τα 650 δισ. ευρώ του ΤΑΑ για όλη την Ευρώπη έχουν εκταμιευθεί, είπε.

Μιλώντας για το τραπεζικό σύστημα στο δανειακό σκέλος του ΤΑΑ είπε: Για χαμηλότοκα δάνεια επιχειρήσεων είχαν προβλεφθεί πόροι ύψους 15,4 δισ. ευρώ. Επελέγη η διοχέτευσή τους στην πραγματική οικονομία μέσω της εμπλοκής συμβουλευτικών εταιριών και των τραπεζών, που συμβάλλουν και με δική τους χρηματοδότηση, αφενός αυξάνοντας το συνολικό ύψος των προς επένδυση κεφαλαίων και αφετέρου αναλαμβάνοντας μέρος του πιστωτικού κινδύνου. Με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, θα απορροφηθεί περίπου το 75%, αλλά έχω την πεποίθηση ότι με μια τελική προσπάθεια μπορούμε να πάμε αρκετά ψηλότερα.

Υποστηρίζεται από ορισμένους ότι η εμπλοκή των τραπεζών ήταν σφάλμα είπε ο κ. Καραβίας, επισημαίνοντας ότι αδικεί τις τράπεζες, την προσπάθεια που έχει γίνει, τα αποτελέσματα που έχει φέρει και, κυρίως, παραγνωρίζει μια δυσάρεστη πραγματικότητα από εναλλακτικά συστήματα διοχέτευσης ευρωπαϊκών πόρων, στο παρελθόν, αλλά όχι μόνον.

«Υπάρχει κάποιος που να μπορεί να υποστηρίξει ευθαρσώς ότι χωρίς τον ιδιωτικό τομέα, δημόσιοι φορείς και κρατικές υπηρεσίες θα διαχειρίζονταν 15 δισεκατομμύρια από ευρωπαϊκά ταμεία και δεν θα υπήρχε καμία υπόνοια για παρασπονδίες; Τι λέει η εμπειρία μας για την ποιότητα της διαχείρισης, για τη στόχευση των κονδυλίων, για την τελική αποτελεσματικότητα -από τα παλαιότερα προγράμματα ή από άλλες, πιο πρόσφατες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις;» τόνισε ο κ.Καραβίας και προσέθεσε:

Έως σήμερα: έχουν συμβασιοποιηθεί σχεδόν 8 δισ. ευρώ των δανείων του ΤΑΑ, τα οποία όμως αντιστοιχούν σε επενδύσεις ύψους 17,5 δισ. ευρώ, αφού τέθηκε ως προϋπόθεση η συγχρηματοδότηση και κινητοποιήθηκαν ανάλογα κεφάλαια κυρίως από τις εμπορικές τράπεζες, αλλά και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την EBRD.

Συνολικά έχουν χρηματοδοτηθεί 531 επενδυτικά σχέδια. «Μια κρίσιμη παράμετρος: τα δάνεια αυτά κατευθύνθηκαν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία, πρωτογενής τομέας) και όχι μόνον σε παραδοσιακά ισχυρούς τομείς, όπως ο τουρισμός και οι κατασκευές. Το 30% των συμβασιοποιημένων δανείων αφορά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, κρίσιμα για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων». Και όλα τα παραπάνω, όπως είπε ο κ.Καραβίας, χωρίς να διατυπωθεί η παραμικρή αιτίαση για προτιμησιακές αντιμετωπίσεις, για αδιαφάνεια, για άνιση αντιμετώπιση μεταξύ ανταγωνιστών ή -ας το πούμε ευθέως- για διαφθορά.

«Το επιχείρημα ότι θα έπρεπε οι πόροι να κατευθυνθούν στους μικρομεσαίους, επίσης αγνοεί την πραγματικότητα. Από τις 900.000 ενεργούς ΑΦΜ επιχειρήσεων, οι 600.000 αφορούν επιχειρήσεις χωρίς κανέναν εργαζόμενο. Επιπλέον, οι ελληνικές ΜΜΕ δεν πάσχουν από έλλειψη διαθέσιμης δανειακής ρευστότητας. Υπάρχουν πολλά προγράμματα με όρους καλύτερους και από το ΤΑΑ - ΤΕΠΙΧ, ΕΑΤ, και οι τράπεζες τα προωθούμε με κάθε τρόπο, γιατί θέλουμε να αυξήσουμε τα έσοδά μας.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκαν άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσουν ισόποσα το Ταμείο Δανείων και το Ταμείο Εγγυοδοσίας του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ. Εκτός εάν υπονοείται ότι θα έπρεπε να χαλαρώσουν τα κριτήρια των πιστοδοτήσεων και να ανοίξει ένας νέος κύκλος κατασπατάλησης των κονδυλίων, απλώς για να απορροφηθούν, χωρίς κανένα μακροπρόθεσμο όφελος για την οικονομία και με στρέβλωση του ανταγωνισμού σε βάρος των υγιών επιχειρήσεων» είπε επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank και προσέθεσε:

Είναι αλήθεια ότι αυτό, ούτε ήμασταν, ούτε είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε και η παρουσία των τραπεζών, με τους μηχανισμούς και τους ίδιους πόρους τους, εγγυήθηκε πως αν μη τι άλλο, ό,τι χρηματοδοτείται έχει τα βασικά εχέγγυα επιτυχίας με το εύλογο ρίσκο που ενσωματώνουμε στην εγκριτική διαδικασία όλων των χορηγήσεων. Εδώ νερό στο κρασί μας δεν θα βάλουμε - είναι η ευθύνη μας, είναι ο ρόλος μας και είναι και το βασικό δίδαγμα από την μεγάλη κρίση που πέρασε η χώρα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ρίξουμε λευκή πετσέτα; Κάθε άλλο. Μένουν ακόμη εννέα μήνες. Στενό χρονικό διάστημα, αλλά όχι απαγορευτικό.

Σημειώστε ότι για τα δάνεια του ΤΑΑ, έως τον Αύγουστο 2026 αρκεί να έχουν συμβασιοποιηθεί τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία μπορούν να ωριμάσουν και να εκταμιευθούν στη συνέχεια. Η σταδιακή εισροή πόρων στην οικονομία για μια ακόμη διετία τουλάχιστον μετά το τέλος του προγράμματος μπορεί να στηρίξει το ρυθμό μεγέθυνσής της, προβάλλοντας την αυξημένη σχετική επίδοση των τελευταίων ετών τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον.

Οι τράπεζες, για τη Eurobank μπορώ να σας το εγγυηθώ και προσωπικά, είμαστε και πρόθυμοι και έτοιμοι -με στελέχη, μηχανισμούς και ειδικές ομάδες- να μελετήσουμε προτάσεις με γρήγορους ρυθμούς και να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να προχωρήσουν με τον ταχύτερο και καλύτερο τρόπο στην αξιοποίηση των πόρων που παραμένουν διαθέσιμοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.