Η Aegean εγκαινιάζει απευθείας πτήσεις Αθήνα-Βαγδάτη από τα μέσα Δεκεμβρίου

Η Ελλάδα θα αποκτήσει απευθείας αεροπορική σύνδεση με τη Βαγδάτη πριν από το τέλος του έτους, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ιράκ.

Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Aegean Airlines θα πραγματοποιήσει την πρώτη πτήση από την Αθήνα προς τη Βαγδάτη στις 16 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι καμία άλλη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία δεν εκτελεί αυτή τη στιγμή απευθείας δρομολόγια προς την ιρακινή πρωτεύουσα.

«Πιστεύω ότι αυτή η εξέλιξη θα ενισχύσει σημαντικά τους οικονομικούς, αλλά και τους πολιτιστικούς δεσμούς μας μεταξύ των λαών», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ιρακινό ομόλογό του.

Η Aegean Airlines και λίγες ακόμη αεροπορικές εταιρείες πραγματοποιούν ήδη απευθείας πτήσεις από ευρωπαϊκές πόλεις προς το Ερμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης κουρδικής περιοχής στο βόρειο Ιράκ. Οι περισσότερες εταιρείες, ωστόσο, απέφευγαν μέχρι σήμερα τη Βαγδάτη λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσεΐν το 2003, η χώρα βυθίστηκε σε χρόνια σεχταριστικής βίας και στην άνοδο εξτρεμιστικών οργανώσεων, όπως το Ισλαμικό Κράτος.

Τα τελευταία χρόνια, αφότου το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) έχασε τον έλεγχο των εδαφών που κατείχε στο Ιράκ και στη γειτονική Συρία, η κατάσταση ασφάλειας στη χώρα έχει σταθεροποιηθεί σημαντικά.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ, Φουάντ Χουσεΐν, σε δήλωσή του χαιρέτισε την έναρξη των απευθείας πτήσεων Ελλάδας–Ιράκ, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες συζητούν συνεργασία στους τομείς της γεωργίας, των επενδύσεων και του τουρισμού.

Ο Ιρακινός ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες επισκέψεις Ευρωπαίων ηγετών στη Βαγδάτη «αντικατοπτρίζουν τη σταθερότητα που βιώνει πλέον η χώρα» και την αυξανόμενη διεθνή της επιρροή.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια αναβάθμισης του διεθνούς αεροδρομίου της Βαγδάτης.

Πρόσφατα, το Ιράκ ανέθεσε σύμβαση ύψους 764 εκατομμυρίων δολαρίων σε διεθνή κοινοπραξία που αποτελείται από την Corporacion America Airport, εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων με έδρα το Λουξεμβούργο και την ιρακινή επενδυτική εταιρεία Amwaj International, για την ανακαίνιση, επέκταση και λειτουργία του αεροδρομίου.



