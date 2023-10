Γιώργος Αμανατίδης: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να γίνει η Δυτική Μακεδονία καλύτερη, δήλωσε ο νέος περιφερειάρχης Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 22:28, 15.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

17

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Γιώργος Αμανατίδης, καταχειροκροτούμενος από φίλους και μέλη της παράταξής του στο εκλογικό του κέντρο στην Κοζάνη, δήλωσε ότι το σημερινό αποτέλεσμα δείχνει ότι κέρδισε η Δυτική Μακεδονία