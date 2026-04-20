Νετανιάχου: «Δεν έχουμε ολοκληρώσει την αποστολή μας στο Ιράν»

«Οι Ισραηλινοί πιλότοι ελέγχουν τον εναέριο χώρο του Ιράν, όμως το Ισραήλ δεν έχει ολοκληρώσει το έργο του» εκεί, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τελετής για την Ημέρα Μνήμης στην Ιερουσαλήμ.

Όπως ανέφερε, ο κόσμος αναγνωρίζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τα εδάφη του, αλλά και «να υπερασπιστεί την ανθρωπότητα απέναντι στον βάρβαρο φανατισμό».

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ο Νετανιάχου, «κουβαλούν στις πλάτες τους ολόκληρο τον δυτικό πολιτισμό».



Πηγή: skai.gr

