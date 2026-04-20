Νετανιάχου: «Δεν έχουμε ολοκληρώσει την αποστολή μας στο Ιράν»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας και αβέβαιων διαπραγματεύσεων, είπε ότι Ισραήλ και ΗΠΑ είναι οι υπερασπιστές της Δύσης

Μπένζαμιν Νετανιάχου

«Οι Ισραηλινοί πιλότοι ελέγχουν τον εναέριο χώρο του Ιράν, όμως το Ισραήλ δεν έχει ολοκληρώσει το έργο του» εκεί, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τελετής για την Ημέρα Μνήμης στην Ιερουσαλήμ.

Όπως ανέφερε, ο κόσμος αναγνωρίζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τα εδάφη του, αλλά και «να υπερασπιστεί την ανθρωπότητα απέναντι στον βάρβαρο φανατισμό».

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ο Νετανιάχου, «κουβαλούν στις πλάτες τους ολόκληρο τον δυτικό πολιτισμό».
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου
