Μια νέα μονάδα επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων θα παράγει αρκετή ανανεώσιμη ενέργεια ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 2.500 νοικοκυριών, υπερδιπλασιάζοντας την τρέχουσα παραγωγή της Μάλτας. Συγκεκριμένα, η νέα εγκατάσταση της WasteServ θα αυξήσει τη δυνατότητα επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων της νησιωτικής χώρας από περίπου 36.000 σε πάνω από 74.000 τόνους ετησίως. Στο μεγάλο αυτό έργο υπάρχει και ελληνική συμμετοχή, καθώς, μετά από διαδικασία ανάθεσης, η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Τμήματος Συμβάσεων της κυβέρνησης και της κοινοπραξίας GreenMed JV, την οποία εκπροσωπεί ο CEO της Μεσόγειος ΑΕ, Διονύσης Γεωργόπουλος.

Σήμερα, η υπάρχουσα μονάδα της WasteServ παράγει ηλεκτρισμό που επαρκεί για περίπου 1.200 νοικοκυριά ετησίως. Με τη λειτουργία της νέας μονάδας, η παραγωγή ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί από 8,5 GWh σε έως και 20 GWh, παρέχοντας ηλεκτροδότηση σε 2.500 νοικοκυριά μέσω ανανεώσιμων πηγών.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης για τη νέα μονάδα, στην οποία παρευρέθηκαν η Υπουργός Περιβάλλοντος Μίριαμ Ντάλλι, ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Ταμείων Στέφαν Ζρινζο Αζαπαρντί και ο Διευθύνων Σύμβουλος της WasteServ, Ρίτσαρντ Μπιλόκα.

Πάνω από το ήμισυ του κόστους καλύπτεται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Το έργο, ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες και να τεθεί σε λειτουργία εντός δύο ετών. Περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ της επένδυσης θα συγχρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά ταμεία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Μίριαμ Ντάλλι επισήμανε ότι το έργο σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση των αποβλήτων, αναφέροντας πως την περασμένη χρονιά συλλέχθηκαν 36 εκατομμύρια κιλά οργανικών αποβλήτων.

«Η νέα εγκατάσταση θα αποτελέσει βασικό τμήμα της εθνικής υποδομής διαχείρισης αποβλήτων της Μάλτας», δήλωσε. «Με την ουσιαστική αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας, η νέα μονάδα θα συμπληρώσει τις τρέχουσες προσπάθειες διαχωρισμού αποβλήτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας της χώρας και στην προώθηση της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας.»

Όπως και η υφιστάμενη μονάδα, η νέα εγκατάσταση θα μετατρέπει τα οργανικά απόβλητα σε ηλεκτρική ενέργεια και κομπόστ. Θα διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις συσκευασίας επιτόπου, ώστε το κομπόστ να διανέμεται δωρεάν στους αγρότες.

Ο Ρίτσαρντ Μπιλόκα ανέφερε ότι σήμερα η μονάδα επεξεργάζεται περίπου 700 τόνους οργανικών αποβλήτων την εβδομάδα, χαρακτηρίζοντάς την ως «σύγχρονη, μελλοντικά έτοιμη εγκατάσταση, σχεδιασμένη να προσαρμόζεται στις απαιτούμενες αλλαγές».

«Με τη μέγιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας και του αυτοματισμού, η εγκατάσταση θα ανακτά οργανικά απόβλητα μετατρέποντάς τα σε ανανεώσιμη ενέργεια και κομπόστ, με ενιαία και ολοκληρωμένη λειτουργία που βελτιώνει την αποδοτικότητα, ενισχύει την ασφάλεια των εργαζομένων και προσφέρει υψηλότερη περιβαλλοντική απόδοση», σημείωσε.

Ο Ζρινζο Αζαπαρντί τόνισε ότι το έργο αποτελεί παράδειγμα αποτελεσματικής χρήσης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, συμβάλλοντας στη βελτίωση του περιβάλλοντος και παράλληλα στην παραγωγή καθαρής ενέργειας για τις κοινότητες.

Η φωτογραφία ανήκει στον Jonathan Borg

Πηγή: skai.gr

