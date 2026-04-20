Η USA Rare Earth θα εξαγοράσει τη βραζιλιάνικη Serra Verde έναντι 2,8 δισ. δολαρίων

Η αμερικανική εταιρεία σπάνιων γαιών Rare Earth USA θα εξαγοράσει τη βραζιλιάνικη εταιρεία εξόρυξης σπάνιων γαιών Serra Verde, έναντι 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και μετοχές, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες τη Δευτέρα.

Το αντίτιμο της συναλλαγής περιλαμβάνει 300 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και 126,85 εκατομμύρια μετοχές της USAR που εκδόθηκαν πρόσφατα, γεγονός που, με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της USAR στα 19,95 δολάρια την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, υποδηλώνει αξία ιδίων κεφαλαίων περίπου 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Serra Verde.

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026, υπό την επιφύλαξη των ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Η Barbara Humpton, Διευθύνουσα Σύμβουλος της USA Rare Earth, δήλωσε: «Η εξαγορά της Serra Verde αποτελεί ένα βήμα στην υλοποίηση των φιλοδοξιών μας στον τομέα των σπάνιων γαιών, των μετάλλων και των μαγνητών.

Το ορυχείο Pela Ema της Serra Verde είναι ένα μοναδικό περιουσιακό στοιχείο και ο μόνος παραγωγός εκτός Ασίας ικανός να προμηθεύει και τις τέσσερις μαγνητικές σπάνιες γαια σε μεγάλη κλίμακα, μαζί με άλλες σπάνιες γαίες, όπως το ύττριο.

Συνδυάζοντας την ομάδα της Serra Verde με τις δυνατότητές μας στην επεξεργασία, τον διαχωρισμό και την κατασκευή μαγνητών, προωθούμε τον στόχο μας να δημιουργήσουμε μια πλήρως ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας ασφάλειας εφοδιασμού με σπάνιες γαίες για τις επόμενες δεκαετίες».

Πηγή: skai.gr

