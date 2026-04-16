Δημητρακόπουλος: «Ο Λιόλιος είναι ιδιοκτήτης του Προμηθέα - Τα sms για τους διαιτητές...»

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος παρουσιάζοντας στοιχεία στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που προγραμματίστηκε από την ΚΑΕ Μαρούσι, τόνισε πως ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, είναι παράλληλα και αφεντικό του Προμηθέα.

«Μετά από σοβαρή μελέτη του αποδειχτικού υλικού που μου δόθηκε και αφού μελετήσαμε την ομολογία του Αρείου Πάγου για τη χρησιμοποίηση μηνυμάτων του προέδρου της ΕΟΚ και του προπονητή της ομάδας εκείνης στον Προμηθέα, όπου αυτά τα μηνύματα δημιουργούν θλίψη βλέποντας συμπεριφορές που δεν συνάδουν με συμπεριφορές προέδρου ομοσπονδίας με εκατομμύρια ανθρώπους και πιστεύουν ότι η ηγεσία της ΕΟΚ ενδιαφέρεται για το καλό συνολικά του αθλήματος και όχι μία ομάδα, των Πατρών» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Το αποδειχτικό υλικό της υπόθεσης είναι μηνύματα που έχει ανταλλάξει ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Ευάγγελος Λιόλιος, με τον τότε προπονητή του Προμηθέα, Ηλία Παπαθεοδώρου. Ό,τι υλικό υπάρχει στην καταγγελία του Αμαρουσίου είναι μηνύματα του προέδρου, κ.Λιόλιος. Ο Λιόλιος είναι μάρτυρας κατηγορίας σε βάρος του εαυτού του. Όλα τα μηνύματα έχουν κατατεθεί στην επιτροπή δεοντολογίας της ΕΟΚ κα η επιτροπή δεοντολογίας θα την κρίνει και θα την αξιολογήσει. Η νόμιμη βάση είναι ο αθλητικός νόμος, το άρθρο 27 σε συνδυασμό με τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΟΚ.

Ο κ. Λιόλιος είναι πρόεδρος της ΕΟΚ και συγχρόνως χωρίς καμία αμφιβολία είναι ο ιδιοκτήτης του Προμηθέα. Αυτό αποδεικνύεται με τα μηνύματά του, όπου αναφέρει τον εαυτό του ότι είναι το αφεντικό της ομάδας και όταν ο προπονητής διαπραγματεύεται για μεταγραφές θα πρέπει να λέει ότι θέλει να παίξει στον Προμηθέα και εκείνος θα δίνει περισσότερα χρήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γνωστός δικηγόρος.

Μάλιστα, το θέμα προχώρησε και στο κομμάτι της διαιτησίας, όπου και κατήγγειλε ότι:

«Στις 5 Μαρτίου του 2025 υπάρχει γραπτό μήνυμα προς τον κ.Παπαθεοδώρου πως υπάρχει κάτι που είναι αυστηρά απόρρητο. Του λέει τη σύνθεση των διαιτητών στις 5/3/2025 ενώ δημοσιοποιήθηκαν στις 7/3/2025. Ο πρόεδρος που πρέπει να προστατεύει την ΚΕΔ στέλνει μήνυμα που λέει είναι απόρρητο αυτό που λέω, 2 μέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Αυτή η σχέση του προέδρου με την ΚΕΔ φτάνει μόνο στο να ενημερώνεται ποιοι είναι διαιτητές πριν τον ορισμό; Να σταματήσουν τα νέφη καχυποψίας που έχουν ζώσει το μπάσκετ. Ποιος θα πει μετά σε μια άσχημη διαιτησία ότι δεν υπήρχε παρέμβαση;».

Όσο για την ΚΑΕ Μαρούσι και τον Ηλία Παπαθεοδώρου, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ήθελε να πει: «Πρέπει να συγχαρώ τον πρόεδρο του Αμαρουσίου, ο οποίος κατέθεσε τη συγκεκριμένη καταγγελία ενώπιον της επιτροπής δεοντολογίας της ΕΟΚ. Θα ήθελα να συγχαρώ δημόσια τον Ηλία Παπαθεοδώρου που με ήθος και εντιμότητα, γνωρίζοντας ότι θα δεχτεί επιθέσεις έδωσε τα πολύτιμα ντοκουμέντα, προκειμένου να υπάρξει κάθαρση στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.