Φρίκη στο Ουισκόνσιν έχει προκαλέσει η είδηση πως Ρωσίδα μητέρα σκότωσε τον 8χρονο γιο της και απείλησε να σφάξει την υπόλοιπη οικογένειά της, ευρισκόμενη, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στις αρχές, σε καθεστώς παράνοιας και τρόμου για τον συνεχιζόμενο πόλεμο της πατρίδας της κατά της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του FOX, η Nαταλία Αλεξάντροβνα, Χίτσκοκ, 41 ετών, στραγγάλισε τον μικρό Όλιβερ στις 30 Μαρτίου, μέρες αφότου προσπάθησε να πνίξει τον 11χρονο αδερφό του στο μπάνιο, σύμφωνα με ποινική μήνυση που κατατέθηκε την Τρίτη.

Ο 11χρονος βρήκε το άψυχο σώμα του αδερφού του στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας του ενώ «η μητέρα του ήταν στο κρεβάτι με ένα μεγάλο μαχαίρι», σύμφωνα με την καταγγελία για φόνο πρώτου βαθμού και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι κραυγές του αγοριού που επέζησε ξύπνησαν τον πατέρα τους, ο οποίος έσπευσε στο παιδίθ και κατέβαλε προσπάθειες να το σώσει.

#politics #government Russian mom in Wisconsin killed son, 8, over paranoia of Ukraine war: cops: A Russian mom in Wisconsin killed her 8-year-old son and threatened to slaughter the rest of her family -- "amped up" by paranoia and https://t.co/Olf9WxMEzl pic.twitter.com/JrdWLKDn0Z