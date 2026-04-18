Η Μαντόνα ενώνει τις δυνάμεις της με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Coachella

Η Μαντόνα έκανε έπληξη στους θαυμαστές της στο Coachella, κάνοντας μια εμφάνιση ως καλεσμένη κατά τη διάρκεια της κεντρικής συναυλίας της Σαμπρίνα Κάρπεντερ το βράδυ της Παρασκευής.

Η «Βασίλισσα της Ποπ» ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Κάρπεντερ για ένα ντουέτο με τα τραγούδια «Vogue», «Like A Prayer», καθώς και ένα τραγούδι που φαίνεται να προέρχεται από το νέο άλμπουμ της.

Όταν η Κάρπεντερ ρολοκλήρωσε την ερμηνεία του «Juno», η Μαντόνα εμφανίστηκε ενώ έπαιζε η εισαγωγή του «Vogue» και οι χορευτές έκαναν τις πόζες τους.

«Σ' ευχαριστώ πολύ που με προσκάλεσες», είπε Μαντόνα.

«Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς, Μαντόνα», απάντησε η Κάρπεντερ και συνέχισε: «Μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις».

Συνέχεια μιλώντας στο κοινό, η Μαντόνα είπε: «Σήμερα πριν από είκοσι χρόνια, εμφανίστηκα στο Coachella – ήμουν στη σκηνή και ήταν η πρώτη φορά που ερμήνευσα το «Confessions On A Dance Floor: Part I» στην Αμερική, και αυτό ήταν μια απίστευτη συγκίνηση για μένα».

«Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε πόσο συγκινητικό είναι για μένα να επιστρέφω 20 χρόνια αργότερα... είναι σαν να κλείνει ο κύκλος, ξέρετε – έχει μεγάλη σημασία για μένα», πρόσθεσε

Τέλος, την Τετάρτη, η Μαντόνα επιβεβαίωσε επίσημα την κυκλοφορία του «Confessions II» – της συνέχειας του άλμπουμ της «Confessions On A Dance Floor» του 2005.

Πηγή: skai.gr

