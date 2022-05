«Τον Μάρτιο συμφώνησα με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να εξάγουμε LNG από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη. Εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Πολωνία, οι οποίες σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία. Έτσι οι υποδομές αυτές θα αποτελέσουν τον ενεργειακό πυρήνα της Ευρώπης», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από το Νταβός.

It is time to end unhealthy dependencies.



It is time to create new connections.

It is time to replace old chains with new bonds.



