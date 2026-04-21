Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' απέτισε φόρο τιμής στην «αγαπημένη μητέρα» του, η οποία θα γινόταν σήμερα 100 ετών, πιστεύοντας ότι πολλές πτυχές της σημερινής εποχής θα είχαν ανησυχήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ Β', και στη συνέχεια παρέστη στην παρουσίαση μιας μακέτας μνημείου που θα αφιερωθεί σε αυτήν.

Η Ελισάβετ Β', που πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2022 σε ηλικία 96 ετών έπειτα από 70 χρόνια βασιλείας, «έμεινε σταθερή, ακλόνητη και απόλυτα αφοσιωμένη στον λαό που υπηρετούσε», δήλωσε ο Κάρολος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε σήμερα και μαγνητοσκοπήθηκε στις αρχές Απριλίου στον κάστρο Μπαλμόραλ, στη Σκωτία.

«Πολλές πτυχές της εποχής στην οποία ζούμε θα την είχαν, υποθέτω, ανησυχήσει βαθιά», πρόσθεσε ο 77χρονος Βρετανός μονάρχης, χωρίς να διευκρινίσει ακριβώς σε ποια θέματα αναφερόταν.

«Ωστόσο, βρίσκω παρηγοριά στην πεποίθησή της ότι το καλό θα θριαμβεύει πάντα και ότι ένα πιο φωτεινό ξημέρωμα δεν είναι ποτέ μακριά στον ορίζοντα», συνέχισε ο πρωτότοκος γιος της βασίλισσας.

«Όπως το είχε πει τόσο εύστοχα η νεαρή πριγκίπισσα Ελισάβετ στην πρώτη της δημόσια ομιλία σε ηλικία μόλις 14 ετών, μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στο να κάνουμε τον αυριανό κόσμο καλύτερο και πιο ευτυχισμένο», τόνισε, προσθέτοντας ότι συμμερίζεται με όλη του την καρδιά αυτή την πεποίθηση.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα παρέστησαν στο Βρετανικό Μουσείο στην παρουσίαση από τον αρχιτέκτονα, Νόρμαν Φόστερ, της μακέτας ενός μνημείου που αναμένεται να ανεγερθεί στο St James's Park, στο κέντρο του Λονδίνου. Το μνημείο θα περιλαμβάνει ένα ορειχάλκινο άγαλμα που θα αναπαριστά την Ελισάβετ σε νεαρή ηλικία, εμπνευσμένο από ένα πορτρέτο της που φιλοτέχνησε το 1954 ο Ιταλός ζωγράφος Πιέτρο Ανιγκόνι.

Το άγαλμα, του οποίου το ύψος θα ξεπερνά τα 7 μέτρα μαζί με το βάθρο του, θα βρίσκεται στην είσοδο του μνημείου, κοντά στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Ένα μικρότερο άγαλμα θα αναπαριστά τον πρίγκιπα Φίλιππο, τον σύζυγό της, με τη ναυτική στολή του.

Το μνημείο θα περιλαμβάνει μια σειρά από κήπους διάσπαρτους σε όλο το πάρκο, όπως και μια ημιδιαφανή γέφυρα εμπνευσμένη από την τιάρα που φόρεσε η Ελισάβετ για τον γάμο της.

Ο βασιλιάς εξέφρασε τον ενθουσιασμό του στον διάσημο Βρετανό αρχιτέκτονα, αποκαλώντας το μνημείο φανταστικό και υπέροχη την ιδέα της έμπνευσης από την τιάρα.

Σε μια κατασκευή από γυαλί, διακοσμημένη με αγριολούλουδα από χυτοσίδηρο, προστίθεται μια απεικόνιση με κόργκι, σε μια αναφορά στα αγαπημένα σκυλιά της βασίλισσας,

Παράλληλα, η αδελφή του, η πριγκίπισσα Άννα, εγκαινίασε τον κήπο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' σε ένα άλλο πάρκο, στο κέντρο του Λονδίνου, στο Regent's Park. Ο κήπος αυτός που εκτείνεται σε 8 στρέμματα και αφιερώνεται στη μνήμη της βασίλισσας, αναμένεται να ανοίξει για το κοινό την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και διάδοχος του θρόνου, και η σύζυγός του Κέιτ απέτισαν επίσης φόρο τιμής στην Ελισάβετ Β', δηλώνοντας ότι «ενέπνευσε γενιές με την αφοσίωσή της σε όλη τη διάρκεια της ζωής της» σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

