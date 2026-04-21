ΕΕ: Προσπάθεια αποκλιμάκωσης με την Τουρκία μετά τις δηλώσεις φον ντερ Λάιεν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχείρησε να αποκλιμακώσει την ένταση με την Τουρκία, μετά τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι οποίες δημιούργησαν την εντύπωση ότι η Άγκυρα αντιμετωπίζεται ως πιθανή απειλή, στο ίδιο επίπεδο με τη Ρωσία και την Κίνα.

Μιλώντας σε εκδήλωση της εφημερίδας Die Zeit στο Αμβούργο, η φον ντερ Λάιεν είχε δηλώσει ότι η ΕΕ «πρέπει να υπάρξει ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ηπείρου ώστε να μην επηρεάζεται από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα», με τις δηλώσεις να αναπαράγονται από το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Σε διευκρινιστική τοποθέτηση, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο ανέφερε ότι η αναφορά στην Τουρκία συνιστά «αναγνώριση της γεωπολιτικής της βαρύτητας, του μεγέθους και των φιλοδοξιών της, ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια, και δεν είχε στόχο να τη συγκρίνει με άλλες χώρες».

Η ίδια υπογράμμισε ότι η Τουρκία είναι «αναμφισβήτητα σημαντικός εταίρος στην περιοχή, τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά», ιδιαίτερα σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, ενώ σημείωσε ότι πρόκειται για υποψήφια προς ένταξη χώρα και «σημαντικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ».

Οι δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιντεν έρχονται σε μια ευαίσθητη συγκυρία, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να ενισχύσει τις γεωπολιτικές της σχέσεις, την ώρα που ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τη διεθνή αστάθεια, σημειώνει το Bloomberg.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, η Τουρκία αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό εταίρο για την ΕΕ: διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και ετοιμάζεται να φιλοξενήσει σύνοδο της Συμμαχίας τον Ιούλιο. Παράλληλα, επιδιώκει διαχρονικά την ένταξή της στην Ένωση και έχει πρόσφατα ζητήσει στενότερη συνεργασία για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Σύμφωνα με Τούρκο διπλωμάτη, μετά από σχετικό ερώτημα της Άγκυρας για το αν οι δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν αποδόθηκαν σωστά από τα μέσα ενημέρωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε ότι είχαν αποσπαστεί από το ευρύτερο πλαίσιο και θα διευκρινιστούν.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δεν προέβη άμεσα σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό.

Απαντώντας νωρίτερα την Τρίτη σε ερωτήσεις για τις δηλώσεις, η εκπρόσωπος της Κομισιόν Πάουλα Πίνιο είχε αρχικά τονίσει ότι η Τουρκία, ως υποψήφια προς ένταξη χώρα, έχει «πρόσθετη ευθύνη» στη γειτονιά της, ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η φον ντερ Λάιεν αντιμετωπίζει δυσκολίες σε επαφές με την Τουρκία. Κατά την επίσκεψή της στην Άγκυρα το 2021, για συνάντηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε καθίσει σε καναπέ, καθώς η μοναδική διαθέσιμη καρέκλα είχε δοθεί στον τότε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.



Πηγή: skai.gr

