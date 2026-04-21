Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στη νότια Ινδία, σύμφωνα με δημοσιεύματα ινδικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πληροφορίες από την τοπική αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τρισούρ του κρατιδίου Κεράλα, κατά τη διάρκεια προετοιμασιών για ινδουιστικό φεστιβάλ.

Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

At least 13 people were killed and 17 others injured in an explosion at a fireworks storage site in Mundathikode, Thrissur district, Kerala, India.pic.twitter.com/N9vBjYJx4r — Breaking911 (@Breaking911) April 21, 2026

13 dead 17 injured, 5 critical, in a fireworks blast at Mundathikode #Thrissur. The unit was preparing materials for #ThrissurPooram. A magisterial probe ordered, rescue relief ops on. #Kerala https://t.co/GKYR3YxonQ pic.twitter.com/DRTICFJmlP — Ashish (@KP_Aashish) April 21, 2026

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη «θλίψη» του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.

Την Κυριακή, πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο γειτονικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού στοίχισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους.

Τα πυροτεχνήματα είναι εξαιρετικά δημοφιλή στην Ινδία και χρησιμοποιούνται ευρέως σε φεστιβάλ και πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Πολλές βιοτεχνίες πυροτεχνημάτων λειτουργούν παράνομα, αγνοώντας στοιχειώδεις κανονισμούς ασφαλείας, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά φονικές εκρήξεις.

Πηγή: skai.gr

