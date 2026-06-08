Δανία: Παίρνει εξιτήριο ο Έρικσεν μετά την κατάρρευσή του σε φιλικό αγώνα

Ο Δανός μέσος Κρίστιαν Έρικσεν παρουσιάζει βελτίωση και θα μπορούσε να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο «σύντομα», μετά την κατάρρευσή του στο γήπεδο την Κυριακή, κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα εναντίον της Ουκρανίας.

Στο 65ο λεπτό, ο Έρικσεν έπιασε το στήθος του πριν πέσει στο έδαφος, στο τελευταίο αυτό περιστατικό που προκάλεσε τρόμο στο γήπεδο για τον 34χρονο ποδοσφαιριστή.

«Μίλησα με τον Κρίστιαν σήμερα το πρωί και είναι καλά», δήλωσε ο γιατρός της εθνικής ομάδας της Δανίας, Μόρτεν Μπόεσεν, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ομοσπονδία και κοινοποιήθηκε στους προσωπικούς λογαριασμούς του Έρικσεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Latest update from national team doctor Morten Boesen. pic.twitter.com/ZxiL6UjIWc — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 8, 2026

«Είναι με την οικογένειά του και έχει καλή διάθεση. Η προσδοκία είναι ότι θα πάρει σύντομα εξιτήριο και θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του. Φροντίζουμε πολύ τους παίκτες και το προσωπικό και παραμένουμε σε τακτική επαφή μαζί τους».

Σε ανακοίνωσή της την Κυριακή, η δανέζικη ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι έχασε τις αισθήσεις του «για σύντομο χρονικό διάστημα», σύμφωνα με το Reuters.

Ο Έρικσεν έχει ιστορικό με καρδιακά επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο. Το 2021, ενώ αγωνιζόταν σε συλλογικό επίπεδο για την Ίντερ, ο Έρικσεν υπέστη καρδιακή ανακοπή εκπροσωπώντας τη Δανία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τελικά χρειάστηκε να του τοποθετηθεί βηματοδότης.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Μπόεσεν απέδωσε στην εν λόγω συσκευή τη βοήθεια για την ανάκτηση των αισθήσεων του Έρικσεν, δηλώνοντας ότι ο «βηματοδότης ανταποκρίθηκε όπως έπρεπε».

Ο Έρικσεν έμεινε εκτός αθλητισμού για έναν χρόνο μετά το περιστατικό του Ιουνίου του 2021, επιστρέφοντας τελικά στα γήπεδα με την Μπρέντφορντ. Έκτοτε έχει αγωνιστεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Βόλφσμπουργκ.

Φέτος έχει έξι εμφανίσεις χωρίς γκολ με την εθνική Δανίας, η οποία δεν προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτού του καλοκαιριού στη Βόρεια Αμερική.

Πηγή: skai.gr

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