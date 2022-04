Νέα σοκαριστικά στιγμιότυπα από την Σαγκάη, όπου και έχει επιβληθεί σκληρότατο lockdown στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για "μηδένιση του κορωνοϊού".

Οπλισμένοι άντρες, φορώντας στολές κατά της Covid προσπαθούν να αρπάξουν πολίτη μέσα από το σπίτι του με σκοπό να τον μεταφέρουν σε στρατόπεδο καραντίνας.

Όπως αναφέρουν μάλιστα χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωεις και διεθνή μέσα, οπλισμένοι άντρες οδηγούν βιαίως στα camps πολίτες ακόμη και με αρνητικό τεστ .

English translation subtitles



Shanghai citizens are being forcibly sent off to Covid quarantine camps despite having a negative PCR test report now.



Armed men breaking into apartments and using various weapons to subdue the resisting residents.



2022-04-13 4 a.m pic.twitter.com/tn133wblOz — Songpinganq (@songpinganq) April 13, 2022

Άνδρες με βαρύ οπλισμό, έχουν το ελεύθερο από τις Αρχές, να εισβάλουν στα σπίτια πολιτών να τους αρπάζουν, με κάθε τρόπο, και να τους οδηγούν στα στρατόπεδα.

«Είστε όλοι γκάγκστερς… Ξέρετε το αποτέλεσμα του τεστ μου», τους λέει ενώ βρίσκεται στο μπαλκόνι του πολυόροφου κτιρίου όπου στεγάζεται το σπίτι του.

Στη συνέχεια ακούγεται μεταλλικός ήχος που παραπέμπει σε πυροβολισμό και άνδρες με την στολή προστασίας για τον κορωνοιό, τον ωθούν στο μπαλκόνι με τις ασπίδες με σκοπό να τον ακινητοποιήσουν.

«Μην σκαρφαλώνεις πάνω μου, τράβα του το πόδι», λέει κάποιος από το «ειδικό κλιμάκιο» σύμφωνα με όσα γράφουν στο twitter. Ο άνδρας αντιστέκεται σθεναρά. Κάποιος ζητάει ένα μαχαίρι και στη συνέχεια αναζητούν το όνομά του.

«Το βρήκα», φωνάζει κάποιος άλλος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο άνδρας πέφτει στο έδαφος και δεν κινείται.

Την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές στο Twitter που λένε ότι οι πολίτες που δεν κάνουν καθημερινά τεστ για τον κορωνοιό συλλαμβάνονται.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνονται εικόνες απόλυτης φρίκης άτομα που φορούν προστατευτικές στολές και μαζεύουν ζώα, των οποίων οι ιδιοκτήτες νόσησαν με κορωνοϊό, προκειμένου να τα θανατώσουν.

Σε άλλο βίντεο άτομο που φορά προστατευτική στολή για τον κορωνοϊό έρχεται σε αντιπαράθεση με γυναίκα που διαμαρτύρεται και δεν διστάζει να της ασκήσει βία, χτυπώντας την.

Chinese authorities killing poor animals (cats & dogs), whom they find with Covid, in #Shanghai.



Is this a way to curb corona virus... no doubt why #China is called as a "Cruel & Barbaric Nation"!!#ChinaExposed @BoycottHegemony @kakar_harsha @TibetPeople @palkisu pic.twitter.com/1OhgLuX2Fm — Stanzin Angmo (@Stanzin80261872) April 11, 2022

Οι πιέσεις εντείνονται προς τις αρχές της πολυπληθέστερης κινεζικής πόλης --και μιας εκ των πλουσιότερων-- από τους κατοίκους οι οποίοι εμφανίζονται ολοένα και πιο απογοητευμένοι καθώς οι περιορισμοί τραβούν σε μάκρος, με αποτέλεσμα ορισμένοι εξ αυτών να δυσκολεύονται να βρουν επαρκείς ποσότητες τροφίμων και φαρμάκων.

Η Σανγκάη κατατάσσει τα συγκροτήματα κατοικιών σε τρεις κατηγορίες κινδύνου, ως ένα βήμα προς το να επιτραπούν οι ‘κατάλληλες δραστηριότητες’ από πολίτες σε γειτονιές όπου δεν υπάρχουν θετικά περιστατικά κορονοϊού σε διάρκεια δύο εβδομάδων, δήλωσε ο Γκου Χονγκχούι, αξιωματούχος της πόλης.

Αν και δεν ήταν άμεσα σαφές πόσοι από τους 25 εκατ. κατοίκους θα επωφεληθούν από μια άμεση χαλάρωση των lockdowns, η κίνηση αυτή υπόσχεται κάποια ανακούφιση για πολλούς που έχουν περιοριστεί στα σπίτια τους για πάνω από τρεις εβδομάδες σε μια μάχη κατά της μεγαλύτερης έξαρσης στην Κίνα από τότε που εντοπίστηκε ο κορονοϊός στην κεντρική Κίνα στα τέλη του 2019.

Σε ένα βίντεο, που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, φαίνονται οι κάτοικοι σε μια σειρά συγκροτημάτων με διαμερίσματα να ουρλιάζουν και να φωνάζουν από τα παράθυρά τους.

Ορισμένοι χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης επέκριναν την κίνηση αυτή της χαλάρωσης ως μεγάλο ρίσκο σε μια περίοδο με αριθμό-ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων, ωστόσο άλλοι δήλωσαν ότι η Σανγκάη δεν έχει άλλη επιλογή. ε

Viral έχουν γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από την Σανγκάη στην Κίνα που βρίσκεται υπό το καθεστώς λοκντάουν λόγω της αυστηρή πολιτικής για τον κορωνοϊό, ενώ την ίδια ώρα από drone ηχούσαν προειδοποιήσεις σχετικά για να τηρούνται οι περιορισμοί.

shanghai residents mad as hell, can’t take it anymore.



china’s zero covid policy getting dangerous. pic.twitter.com/ZwFVXtlKzw — ian bremmer (@ianbremmer) April 10, 2022

«Οι κάτοικοι της Σανγκάης έχουν τρελαθεί, είναι σαν κόλαση, δεν αντέχουν άλλο. Η πολιτική Covid της Κίνας γίνεται επικίνδυνη», έγραψε ο Ian Bremmer, πολιτικός επιστήμονας και πρόεδρος και ιδρυτής του Eurasia Group, στο Twitter την Κυριακή, κοινοποιώντας το βίντεο.

Το λοκντάουν, το οποίο ξεκίνησε στις 28/03, είναι το μεγαλύτερο στην Κίνα από τότε που ξεκίνησε η επιδημία του κορωνοϊού πριν από περισσότερα από δύο χρόνια και να προκαλεί μέχρι και υποχώρηση στις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr

