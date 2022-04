Αδιανόητες σκηνές στην Σανγκάη μετά από την απόφαση της κινεζικής κυβέρνησης να επιβάλει σκληρό lockdown στο πλαίσιο της προσπάθειας για "μηδένιση του κορωνοϊού".

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνονται εικόνες απόλυτης φρίκης άτομα που φορούν προστατευτικές στολές και μαζεύουν ζώα, των οποίων οι ιδιοκτήτες νόσησαν με κορωνοϊό, προκειμένου να τα θανατώσουν.

Σε άλλο βίντεο άτομο που φορά προστατευτική στολή για τον κορωνοϊό έρχεται σε αντιπαράθεση με γυναίκα που διαμαρτύρεται και δεν διστάζει να της ασκήσει βία, χτυπώντας την.

Chinese authorities killing poor animals (cats & dogs), whom they find with Covid, in #Shanghai.



Is this a way to curb corona virus... no doubt why #China is called as a "Cruel & Barbaric Nation"!!#ChinaExposed @BoycottHegemony @kakar_harsha @TibetPeople @palkisu pic.twitter.com/1OhgLuX2Fm