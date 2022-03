Για τρίτη φορά διακόπτεται επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων στη Μαριούπολη, σύμφωνα με την Επιχείρηση Κοινής Δύναμης (JFO), η οποία καταγγέλει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες δεν αφήνουν τους ανθρώπους να φύγουν από την πόλη.

«Για να απομακρύνουν τους πολίτες της Μαριούπολης μέσω μιας ενιαίας διαδρομής, οι υπερασπιστές της πόλης έλαβαν μια σειρά από μέτρα: οι δρόμοι καθαρίστηκαν από νάρκες, τα μηχανικά εμπόδια αφαιρέθηκαν και άλλα. Ωστόσο, οι κατακτητές δεν άφησαν παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους να βγουν από την πόλη. Ο εχθρός εξαπέλυσε επίθεση ακριβώς προς την κατεύθυνση του ανθρωπιστικού διαδρόμου», ανέφερε η JFO στο Facebook την Τρίτη.

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε επίσης σήμερα μιλώντας στην τηλεόραση ότι 30 λεωφορεία βρίσκονται καθοδόν προς την πολιορκημένη Μαριούπολη για να παραλάβουν ανθρώπους που θα απομακρυνθούν από την πόλη μέσω ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου προς τα ελεγχόμενα από την Ουκρανία εδάφη.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ρωσικές δυνάμεις πυροβολούν προς την κατεύθυνση μιας οδού που έχει διατεθεί για την ανθρωπιστική αρωγή, πρόσθεσε η ίδια χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Εξάλλου τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Δευτέρα, σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Σούμι, πόλης που βρίσκεται σε απόσταση 350 χλμ. βορειοανατολικά του Κιέβου, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από τις ουκρανικές αερχές.

«Τα πτώματα 21 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, ανακαλύφθηκαν» στο σημείο όπου έγινε η αεροπορική επίθεση, ανέφερε η περιφερειακή εισαγγελία στη σελίδα της στο Facebook. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε ανακοινωθεί από τις υπηρεσίες διάσωσης έκανε λόγο για εννέα νεκρούς.

Στο Σούμι, ωστόσο, η επιχείρηση εκκένωσης προχωράει κανονικά με τα πρώτα λεωφορεία να έχουν ήδη φύγει.

Ο κυβερνήτης του Σούμι Ντμίτρο Ζιβίτσκι ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του πως τα πρώτα λεωφορεία έχουν ήδη αναχωρήσει από το Σούμι για την πόλη Πολτάβα, που βρίσκεται δυτικότερα.

Πρόσθεσε ότι προτεραιότητα δίνεται στους αναπήρους, τις έγκυες και τα παιδιά που βρίσκονται σε ορφανοτροφεία.

Σε σύντομο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον προεδρικό σύμβουλο Κιρόλο Τιμοσένκο εικονίζεται ένα κόκκινο λεωφορείο στο οποίο επιβαίνουν μερικοί πολίτες.

«Συμφωνήθηκε ότι το πρώτο κομβόι θα αρχίσει στις 10 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) από την πόλη Σούμι. Το κομβόι θα ακολουθήσει ο τοπικός πληθυσμός με ιδιωτικά οχήματα», ανέφερε σε τηλεοπτική δήλωσή της η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

