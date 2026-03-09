Ο Ρομαντισμός και ο Εθνικισμός στην Ευρώπη τον 19ο αιώνα

«Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ο λόγος, είναι η βούληση και η φαντασία».

Αυτή ακριβώς η ιδέα βρίσκεται στον πυρήνα του Ρομαντισμού του 19ου αιώνα, ενός κινήματος που φόρτισε συναισθηματικά τις κοινωνίες και έθεσε τα θεμέλια του σύγχρονου εθνικισμού, γεννώντας έτσι τα εθνικά κινήματα της Ευρώπης.

Μια συζήτηση με τον Περικλή Βαλλιάνο, Ομότιμο καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

