Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η γέννηση των εθνών κρατών στην Ευρώπη τον 19ο αιώνα
Ο Μπίσμαρκ και η γερμανική ενοποίηση τον 19ο αιώνα

germanikienopoiisi

Πώς γεννιέται η ιδέα της γερμανικής ενότητας τον 19ο αιώνα; Πώς τα εθνικά κινήματα, οι τρικολόρ σημαίες και η εθνική συνείδηση οδηγούν από τα πολλά κρατίδια σε ένα ενιαίο κράτος;

Podcasts

ακούστε τα υπόλοιπα επεισόδια
Κάνε Εγγραφή

Πώς γεννιέται η ιδέα της γερμανικής ενότητας τον 19ο αιώνα;

Πώς τα εθνικά κινήματα, οι τρικολόρ σημαίες και η εθνική συνείδηση οδηγούν από τα πολλά κρατίδια σε ένα ενιαίο κράτος;

Ποιος ήταν ο Ότο φον Μπίσμαρκ και πώς η ενοποίηση της Γερμανίας άλλαξε την Ευρώπη, ανοίγοντας τον δρόμο προς τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο;

Η ιστορία της γερμανικής ενοποίησης από τον Περικλή Βαλλιάνο, Ομότιμο καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου

Δείτε περισσότερα Podcasts