Ο Μπίσμαρκ και η γερμανική ενοποίηση τον 19ο αιώνα

Πώς γεννιέται η ιδέα της γερμανικής ενότητας τον 19ο αιώνα;

Πώς τα εθνικά κινήματα, οι τρικολόρ σημαίες και η εθνική συνείδηση οδηγούν από τα πολλά κρατίδια σε ένα ενιαίο κράτος;

Ποιος ήταν ο Ότο φον Μπίσμαρκ και πώς η ενοποίηση της Γερμανίας άλλαξε την Ευρώπη, ανοίγοντας τον δρόμο προς τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο;

Η ιστορία της γερμανικής ενοποίησης από τον Περικλή Βαλλιάνο, Ομότιμο καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

