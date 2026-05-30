Μπαρτζώκας για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό: «Δύσκολη σειρά, με έναν εξαιρετικό αντίπαλο»

Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» με άνεση την ΑΕΚ για το 2-0 και την πρόκριση στους τελικούς της Stoiximan GBL, εκεί όπου θα υπάρξει ακόμα ένα ραντεβού με τον «αιώνιο» αντίπαλο, Παναθηναϊκό.

Ο κόουτς Μπαρτζώκας λίγο μετά το φινάλε του ματς στη Sunel Arena, είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Ήταν το τελευταίο παιχνίδι, ένας ημιτελικός. Την Τετάρτη ξεκινούν οι τελικοί. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Ήταν το τελευταίο αγωνιστικό τεστ για εμάς αυτό το ματς με την ΑΕΚ. Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα τις επόμενες μέρες. Κάνουμε 20 μέρες προετοιμασία για το Final 4. Τώρα θα έχουμε προπόνηση Δευτέρα και Τρίτη, για μια δύσκολη σειρά, απέναντι σε έναν φοβερό αντίπαλο».

