Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II, λίγο μετά την επιστροφή τους από μια τολμηρή και υψηλού ρίσκου αποστολή, απάντησαν για πρώτη φορά σε ερωτήσεις την Πέμπτη.

Το πλήρωμα -οι αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, καθώς και ο αστροναύτης της Canadian Space Agency Jeremy Hansen- βρίσκεται πίσω στη Γη εδώ και μία εβδομάδα, μετά από ένα ιστορικό ταξίδι - αστραπή γύρω από τη Σελήνη. Οι τέσσερις τους έχουν πλέον μετατραπεί σε νέους «σταρ».

«Όταν επιστρέψαμε, μείναμε έκπληκτοι από το παγκόσμιο κύμα υποστήριξης, υπερηφάνειας και αισθήματος συμμετοχής σε αυτή την αποστολή», δήλωσε ο Wiseman. «Αυτό ακριβώς θέλαμε -να κάνουμε κάτι που θα φέρει τον κόσμο πιο κοντά».

Η αποστολή διάρκειας 10 ημερών ήταν η πρώτη φορά που άνθρωποι ταξίδεψαν μέχρι τη Σελήνη μετά την τελευταία πτήση το 1972. Το πλήρωμα ταξίδεψε επίσης πιο μακριά από κάθε άλλο άνθρωπο στο παρελθόν, ξεπερνώντας το ρεκόρ της αποστολής Apollo 13 το 1970, σημειώνει το CNN.

Η Koch τόνισε πόσο σημαντικό ήταν για τους ίδιους το ότι ενέπνευσαν τον κόσμο: «Δεν μπορώ να υπερτονίσω πόσο σημαντικό ήταν αυτό για εμάς».

Πέντε δευτερόλεπτα ελεύθερης πτώσης

Την περασμένη εβδομάδα, το πλήρωμα επέστρεψε στη Γη, βιώνοντας τη συγκλονιστική στιγμή της επανεισόδου -το σημείο στο οποίο οι αστροναύτες εισήλθαν στην πυκνή εσωτερική ατμόσφαιρα της Γης, ενώ η κάψουλα τους συνέχιζε να κινείται με ταχύτητα πάνω από 30 φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου.

Ο Glover το περιέγραψε ως μια έντονη εμπειρία, έχοντας μείνει έκπληκτος από τον ήχο των αλεξίπτωτων που άνοιξαν μετά την πτώση της κάψουλας Orion.

«Για πέντε δευτερόλεπτα ένιωσα σαν να βουτούσα από ουρανοξύστη», είπε ο Γκλόβερ, αναφερόμενος στη στιγμή που η κάψουλα μπήκε σε διαδικασία ελεύθερης πτώσης μετά την αποκόλληση μιας σειράς αλεξίπτωτων.

Κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα, καθώς το διαστημικό σκάφος έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με μόρια αέρα, ένα βίαιο κύμα συμπίεσης μπορεί να προκαλέσει θερμοκρασίες έως και 5.000 βαθμούς Φαρενάιτ (2760 °C). Η προστασία του πληρώματος κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης της επανεισόδου παρέχεται από την θερμική ασπίδα, ένα στρώμα στο κάτω μέρος της κάψουλας Orion που έχει σχεδιαστεί να καεί και να διαβρωθεί προκειμένου να διαχέει τη θερμότητα και να διατηρεί το εσωτερικό της κάψουλας σε μια άνετη θερμοκρασία.

«Η πιο στενή σχέση»

Οι Glover, Koch, Hansen και Wiseman κατέγραψαν εντυπωσιακές εικόνες της Σελήνης κατά τη διάρκεια της επτάωρης πτήσης τους πάνω από την επιφάνεια της Σελήνης, η οποία πραγματοποιήθηκε την έκτη ημέρα της αποστολής τους.

Το ταξίδι τους και η άνευ προηγουμένου ματιά στην αθέατη πλευρά της Σελήνης ήταν εξίσου συναρπαστικά για το κοινό όσο και πολύτιμα για την επιστήμη, σύμφωνα με τη NASA.

Μετά από χρόνια κοινής εκπαίδευσης και περισσότερο από μία εβδομάδα στο διάστημα, οι αστροναύτες περιγράφουν τη σχέση τους ως κάτι περισσότερο από απλή σχέση συναδέλφων. Είναι αδελφοί και αδελφές, έχουν πει, δεμένοι για πάντα από τις δοκιμασίες και τους θριάμβους της περιπέτειάς τους -η οποία περιελάμβανε τη διαβίωση σε στενά διαμερίσματα στο διαστημικό σκάφος Orion πλάτους 16,5 ποδιών, την αντιμετώπιση μιας χαλασμένης τουαλέτας και την εμπειρία του πώς είναι να κοιτάζεις πίσω προς τη Γη χωρίς ραδιοεπικοινωνίες, σε απόσταση άνω των 250.000 μιλίων.

«Αυτή είναι η πιο στενή σχέση που μπορούν να έχουν τέσσερις άνθρωποι χωρίς να είναι οικογένεια», δήλωσε ο Wiseman την Πέμπτη.

Λίγος κίνδυνος ακόμη

Οι αστροναύτες δήλωσαν ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να συνειδητοποιήσουν πλήρως τον αντίκτυπο της αποστολής τους στον εαυτό τους και στον κόσμο.

Ωστόσο, όλοι ανέφεραν ότι νιώθουν γεμάτοι ενέργεια και έτοιμοι να συνεχίσουν να κάνουν τολμηρά βήματα προς τα εμπρός στον τομέα των επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων.

Ο Wiseman είπε ότι, αν το πλήρωμα του Artemis II είχε πάρει μαζί του μία σεληνάκατο στην αποστολή, «τουλάχιστον τρία» από τα μέλη του πληρώματος θα έσπευδαν να τη χρησιμοποιήσουν για να κατέβουν στην επιφάνεια της Σελήνης.

Ο Ηansen αναφέρθηκε επίσης στα μελλοντικά εγχειρήματα της NASA, σημειώνοντας ότι αν η διαστημική υπηρεσία και οι διεθνείς εταίροι της στοχεύουν στην κατασκευή μιας βάσης στη Σελήνη, που θα επιτρέπει στους αστροναύτες να ζουν και να εργάζονται εκεί μόνιμα, οι αστροναύτες πρέπει να νιώσουν άνετοι με τον κίνδυνο που θα αντιμετωπίσουν.

«Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε λίγο περισσότερο κίνδυνο από ό,τι ήμασταν πρόθυμοι να δεχτούμε στο παρελθόν», δήλωσε ο Hansen.

Πηγή: skai.gr

