Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Από τη Σελήνη στη Γη: Οι αστροναύτες του Artemis II έγραψαν ιστορία

«Θα το ξανακάνουμε και μετά, το επόμενο βήμα, ο Άρης! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Truth Social

Από τη Σελήνη στη Γη... Όλα πήγαν όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα, και οι Αμερικανοί αστροναύτες Ριντ Βάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ, μαζί με τον Καναδό συνάδελφό τους Τζέρεμι Χάνσεν, προσνηώθηκαν τη Παρασκευή το βράδυ (τοπική ώρα· ξημερώματα Σαββάτου ώρα Ελλάδας), στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, στον Ειρηνικό, έπειτα από ιστορικό δεκαήμερο ταξίδι μετ’ επιστροφής γύρω από τη Σελήνη.

Το διαστημικό σκάφος τους, το Orion NASA, έκανε την είσοδό του την ατμόσφαιρα με ταχύτητα πάνω από 38.000 χιλιόμετρα την ώρα και τις δυνάμεις τριβής να προκαλούν θερμοκρασίες πάνω από τους 2.700° Κελσίου, προτού πάντως προνηωθεί χωρίς πρόβλημα στον Ειρηνικό, επιβραδυνόμενο από μεγάλα αλεξίπτωτα, όπως στην εποχή του προγράμματος Apollo.

Ανοιχτά της Καλιφόρνιας ήταν συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός πλοίων και αεροσκαφών από τις ένοπλες δυνάμεις και την ακτοφυλακή των ΗΠΑ. Τα πληρώματα περισυλλογής είχαν αναπτυχθεί για να καλύψουν μια ζώνη προσγείωσης διαμέτρου περίπου 885 χιλιομέτρων. Μετά από ιατρικούς ελέγχους, το άνοιγμα της καταπακτής και μια σύντομη στάση σε μια στρατιωτική βάση του Σαν Ντιέγκο, ο επόμενος προγραμματισμένος προορισμός του πληρώματος ήταν το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον του Χιούστον, το οποίο είδαν τελευταία φορά στις 27 Μαρτίου, και η επανένωση με τις οικογένειές τους.

Τραμπ: «Επόμενο βήμα, ο Άρης!»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) χαιρέτισε την επιστροφή στη Γη των τεσσάρων αστροναυτών της αποστολής Artemis II εκθειάζοντας το «θεαματικό» ταξίδι και θέτοντας νέο στόχο: τον κόκκινο πλανήτη.

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα του Artemis II. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσνήωση ήταν τέλεια και, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος! Ανυπομονώ να σας δω όλους σύντομα στον Λευκό Οίκο. Θα το ξανακάνουμε και μετά, το επόμενο βήμα, ο Άρης! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σελήνη NASA Γη Ντόναλντ Τραμπ
70 0 Bookmark