Από τη Σελήνη στη Γη... Όλα πήγαν όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα, και οι Αμερικανοί αστροναύτες Ριντ Βάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ, μαζί με τον Καναδό συνάδελφό τους Τζέρεμι Χάνσεν, προσνηώθηκαν τη Παρασκευή το βράδυ (τοπική ώρα· ξημερώματα Σαββάτου ώρα Ελλάδας), στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας, στον Ειρηνικό, έπειτα από ιστορικό δεκαήμερο ταξίδι μετ’ επιστροφής γύρω από τη Σελήνη.

The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl April 11, 2026

Το διαστημικό σκάφος τους, το Orion NASA, έκανε την είσοδό του την ατμόσφαιρα με ταχύτητα πάνω από 38.000 χιλιόμετρα την ώρα και τις δυνάμεις τριβής να προκαλούν θερμοκρασίες πάνω από τους 2.700° Κελσίου, προτού πάντως προνηωθεί χωρίς πρόβλημα στον Ειρηνικό, επιβραδυνόμενο από μεγάλα αλεξίπτωτα, όπως στην εποχή του προγράμματος Apollo.

Big smiles from Christina and Victor on the deck of the USS John P. Murtha, as they waited to be escorted for their routine post-mission medical checks. pic.twitter.com/3KwZFXTLhI — NASA (@NASA) April 11, 2026

Ανοιχτά της Καλιφόρνιας ήταν συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός πλοίων και αεροσκαφών από τις ένοπλες δυνάμεις και την ακτοφυλακή των ΗΠΑ. Τα πληρώματα περισυλλογής είχαν αναπτυχθεί για να καλύψουν μια ζώνη προσγείωσης διαμέτρου περίπου 885 χιλιομέτρων. Μετά από ιατρικούς ελέγχους, το άνοιγμα της καταπακτής και μια σύντομη στάση σε μια στρατιωτική βάση του Σαν Ντιέγκο, ο επόμενος προγραμματισμένος προορισμός του πληρώματος ήταν το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον του Χιούστον, το οποίο είδαν τελευταία φορά στις 27 Μαρτίου, και η επανένωση με τις οικογένειές τους.

All four of the Artemis II astronauts have been successfully extracted from the Orion spacecraft following splashdown and are now on the USS John P. Murtha. Next up, they will be escorted to the medical bay where they will undergo post-mission medical evaluations. pic.twitter.com/v96RFKEUNN — NASA (@NASA) April 11, 2026

Τραμπ: «Επόμενο βήμα, ο Άρης!»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) χαιρέτισε την επιστροφή στη Γη των τεσσάρων αστροναυτών της αποστολής Artemis II εκθειάζοντας το «θεαματικό» ταξίδι και θέτοντας νέο στόχο: τον κόκκινο πλανήτη.

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα του Artemis II. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσνήωση ήταν τέλεια και, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος! Ανυπομονώ να σας δω όλους σύντομα στον Λευκό Οίκο. Θα το ξανακάνουμε και μετά, το επόμενο βήμα, ο Άρης! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

LIVE: After their journey around the Moon, our @NASAArtemis II astronauts are back on Earth. Agency leaders are discussing today's splashdown and answering media questions in a live news conference. https://t.co/eZ8oPw2xLI — NASA (@NASA) April 11, 2026

The Artemis II crew will splash down off the coast of San Diego later today and, though it won’t be visible from land, you can still wave in their general direction to welcome them back to Earth! 👋 pic.twitter.com/ZZX23QCTpb — NASA (@NASA) April 10, 2026

Our crew on the @Space_Station caught a glimpse of the @NASAArtemis II crew as they re-entered the atmosphere from their journey to the Moon! We first saw a bright light and a trail as the service module burned up. We didn’t see the Orion capsule itself as it re-entered, but we… pic.twitter.com/4uzu3wBefB — Chris Williams (@Astro_ChrisW) April 11, 2026

🌊 Orion crew module entered Pacific waters at 8:07 ET (0007 GMT) after high-speed descent through Earth's atmosphere, with temperatures exceeding 3,000°Fhttps://t.co/r86Nn86ggv pic.twitter.com/tHxh3HClJf — Anadolu English (@anadoluagency) April 11, 2026

