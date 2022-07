Ο θρύλος του ΝΒΑ βρέθηκε και στη Σαντορίνη και φωτογραφήθηκε στα Φηρά με φόντο το ηφαίστειο

Λατρεύει την Ελλάδα και τα νησιά της ο Μάτζικ Τζόνσον και το δείχνει κάθε καλοκαίρι όταν επισκέπτεται τη χώρα μας. Ο 67χρονος θρύλος του ΝΒΑ και η σύζυγός του Κούκι βρίσκονται και φέτος στη χώρα μας για διακοπές και μετά τη Σαντορίνη, επισκέφθηκαν την Ακρόπολη, περπάτησαν στο κέντρο της Αθήνας και μοιράστηκαν φωτογραφίες και -φυσικά- τις εμπειρίες τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Today I had a life changing experience filled with so much biblical history. We visited the Acropolis of Athens, a fortified citadel located on the top of a hill with four Temples. We saw historical landmarks including the Parthenon dedicated to Athena the Virgin in 447 BC, pic.twitter.com/MCaaKArp5S — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 8, 2022

«Σήμερα είχα μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή μου, γεμάτη με τόση βιβλική ιστορία. Επισκεφθήκαμε την Ακρόπολη της Αθήνας, μια οχυρωμένη ακρόπολη που βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου με τέσσερις ναούς. Είδαμε ιστορικά ορόσημα όπως τον Παρθενώνα, που ήταν αφιερωμένος στην Αθηνά Παρθένο το 447 π.Χ., τα Προπύλαια, το Ναό της Αθηνάς Νίκης που χτίστηκε το 431 π.Χ., το Ερέχθειο και το Ωδείο Ηρώδου Αττικού που χτίστηκε το 174 μ.Χ», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μάτζικ Τζόνσον.

Many of the original buildings of the Acropolis were destroyed or repurposed. After Rome converted to Christianity in the 6th century AD many Acropolis temples became Christian churches. It was eye-opening to learn about the history of the city & gain so much biblical context! pic.twitter.com/ypepoRYS5n — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 8, 2022

Ο θρύλος του ΝΒΑ ανέβασε και φωτογραφίες από τον Ισθμό της Κορίνθου, αναφερόμενος στην ιστορία του.

Cookie and I in Corinth Canal. Running 4 miles long, it was completed in the 1890s connecting the Gulf of Corinth in the Ionian Sea with the Saronic Gulf in the Aegean Sea! pic.twitter.com/pT60juTrkF — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 8, 2022

Πηγή: skai.gr

