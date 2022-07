Ο πρωταγωνιστής του «Happy Days», Άνσον Γουίλιαμς (Anson Williams), ανακοίνωσε ότι θα θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος στην πόλη Ojai της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με το «Ojai Valley News», κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ο Άνσον Γουίλιαμς σημείωσε ότι η πόλη χρειάζεται «ηγεσία που να εμπνέει συλογικότητα». Ο υποψήφιος δήμαρχος θα αναμετρηθεί με τη νυν δήμαρχο Betsy Stix, η οποία διεκδικεί την επανεκλογή της, αναφέρουν οι «Los Angeles Times».

MAYOR WILLIAMS?

Actor and singer @Ansonw4real of “Happy Days” fame has announced he is running for mayor of Ojai, California. pic.twitter.com/5aOfJYrBF6