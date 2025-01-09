FT: Ο Τραμπ δεν ξέρει πώς να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προς το παρόν δεν ξέρει πώς να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν προτίθεται να σταματήσει την ροή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, γράφει η βρετανική εφημερίδα Financial Times επικαλούμενη Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τους Financial Times, δύο από τους συνομιλητές της, που είναι Ευρωπαίοι επίσημοι αξιωματούχοι και οι οποίοι τήρησαν την ανωνυμία τους, ανέφεραν ότι βάσει του περιεχομένου των συνομιλιών που είχαν με την ομάδα Τραμπ, δεν έχει ακόμα αποφασίσει πώς θα σταματήσει συγκεκριμένα τον πόλεμο και ότι η αμερικανική βοήθεια θα συνεχίσει να φθάνει στην Ουκρανία και μετά την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου.

«Όλη αυτή η ομάδα έχει εμμονή με την ιδέα της εξουσίας και την ανάγκη να φαίνεται ισχυρή, οπότε αναδιαμορφώνουν την προσέγγισή τους στην Ουκρανία», δήλωσε ένας από τους συνομιλητές στους FT.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα είχε δηλώσει ότι υπολογίζει να επιτύχει κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία σε διάστημα έξι μηνών, αν και κατά την διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας είχε δηλώσει ότι θα σταματήσει τον πόλεμο σε μια μέρα μόλις εκλεγεί πρόεδρος.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ δήλωσε χθες στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι θέτει ως στόχο να σταματήσει τον πόλεμο σε διάστημα 100 ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

